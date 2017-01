Plan mot Tyskland landade efter bombhot

Den statliga nyhetsbyrån KUNA i Kuwait säger att ett tyskt plan tvingades nödlanda i huvudstaden Kuwait city på söndagsmorgonen – på grund av ett bombhot.

Planet var på väg från staden Salalah i Oman till Köln i Tyskland, skriver nyhetsbyrån AP.

Enligt KUNA befann sig 299 personer på planet och tvingades evakueras. Myndigheter sökte igenom flygplanet men hittade ingenting.

Eurowings flight #EW117 from Salalah to Cologne diverted to Kuwait City because of a bomb threat. All are safe.https://t.co/oHwmTsaIGG pic.twitter.com/kOjSort7H7 — Flightradar24 (@flightradar24) 15 januari 2017

Charterresenärer ombord

KUNA citerar Mansour al-Hashemi, en talesperson för Kuwaits luftfartsmyndighet, som säger att "en initial utredning bekräftar att planet var fritt från sprängämnen".

A Germany-bound plane from Oman has landed in Kuwait over a bomb threat, says state-run news agency KUNA. https://t.co/EDaLoaI3ff — The Associated Press (@AP) 15 januari 2017

Enligt ett uttalande från flygbolaget Eurowings, ett dotterbolag till Lufthansa, befann sig 286 passagerare ombord. Det rör sig om charterresenärer från resebolaget FTI.

Enligt Eurowings landade planet i Kuwait av "säkerhetsskäl och i samråd med relevanta myndigheter", skriver AP. I en kommentar på Twitter skriver bolaget att avgången mot Tyskland försenas på grund "extra säkerhetsåtgärder".

Planet skulle ha landat i Tyskland 10.35, svensk tid.

@smieth1 the departure of this flight will be delayed due to the additional security measures currently in force. We apologise for that. AG — Eurowings (@eurowings) 15 januari 2017

Flygsäkerhetsexperten: "Agerade rätt"

Enligt flygsäkerhetsexpert Hans Kjäll har man en standarrutin vid sådana här händelser.

– Så fort man har ett hot tar man det på största allvar och avbryter flygningen så snabbt som möjligt, evakuerar och söker igenom planet, säger han.

Flygplanspersonalen är tränad för att sådant här kan ske.

– Man agerade rätt som avbröt flygningen så fort som möjligt. Det gick också snabbt att evakuera.

Enligt Hans Kjäll har det på sistone gått en våg av den här typen av hot.

– Hoten används som ett medel för att störa flygtrafiken. Oftast har de ingen signifikans, men man måste alltid ta det på största allvar som att det vore en riktig sprängladdning ombord, säger han.