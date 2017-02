Dagen efter det amerikanska valresultatet sa tidigare statsministern Göran Persson till Dagens Industri att det inte fanns skäl till alarmism.

– Det finns en verklighet före valdagen och en efter. Nu är han president och har ett enda övergripande politiskt mål, att bli omvald. Att bli vald kan vilken dårfink som helst, men omvald blir bara den som har politisk kvalitet, och nu ska han visa att han har det”, sa den tidigare S-ledaren som numera har uppdrag för bland andra PR-byrån JKL och Ålandsbanken.

"Tror han blir avsatt"

När han gästade DN efter jobbet, tidningen Dagens Nyheters prenumerantklubb i Stockholm, sa han att stod kvar vid sin inställning.

– He will make America small again, sa han när han frågades ut av tidningens ledarskribent Amanda Sokolnicki och politiske reporter Viktor Barth-Kron fortsatte:

– Jag tror att han blir avsatt.

Kritik mot Trumps frihandelsbeslut

Persson var också kritisk till Trumps agerande på frihandelsområdet, både när det gäller ordern att lämna Stilla Havs-avtalet TPP och omförhandlingen av Nafta.

– Du kan inte börja med att göra dig osams med Kanada och Mexiko, sa Persson under utfrågningen.

Efteråt förtydligar den tidigare S-ledaren för Expressen varför han tror att Trump kommer att avsättas.

– Jag tror att hans parti kommer att göra uppror. Han har behandlat sitt parti med förakt och han har förolämpat dem. Jag tror att de kommer att börja slå tillbaka. Bakom Trump står en fullständigt begriplig republikansk politiker, konservativ men ändå med erfarenhet av kongressen, säger Persson.

Du sover gott på nätterna fortfarande?

– Jag har aldrig grubblat på så sätt. Jag tror att den amerikanska författningen hanterar det här.