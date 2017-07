INLEDNINGEN

Rolig beskrivning av den vanliga familjens matvanor: vi äter 12-14 olika rätter, sedan börjar vi om från början med samma rätter.

KÄNSLORNA

Sparsamt med starka känslor, trots passionen för mat, men vi hör stort engagemang i berättelsen om matterapi för äldre som förlorat doft- och smaksinne.

SKRATTEN

Richard Tellström äger en tankfull, nästan torr humor, vilken genomsyrar mycket av det han säger.

MUSIKEN

Urvalet är mycket personligt, varierat och består mest av "historisk" musik; modernast är Pet Shop Boys från 1987 och Sparks från 1974.

AVSLUTNINGEN

Finalen består av hela programmets tema: vi äter inte för att överleva, utan för att leva.

LÅTLISTAN

Dansa twist (Marianne), Uma casa portuguesa (Amália Rodrigues), Just Like A Man (Emma Rede), Utskärgård (Bobbie Eriksson), Fellinis ”8½”, La Passerella Di Otto E Mezzo (Nino Rota), Summertime (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong), Artacerse (Leonardo Vinci), Georgy Girl (Seekers), This town aint big enough for both us (Sparks), Brünhildes Starke Scheite (Birgit Nilsson), The Mikado, Three Little Maids (Gilbert & Sullivan), Hoe-down from Rodeo (Aaron Copland), Kafferepet (Kvartetten Synkopen), Tell him (Exciters), It’s a sin (Pet Shop Boys).

