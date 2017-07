Flicka hamnade under båt – fem till sjukhus

En flicka i tonåren hamnade under båten och fick hämtas ut av dykare.

Det var vid lunchtid på söndagen som polis och räddningstjänst larmades om en båtolycka utanför Skommarhamn i Örnsköldsvik. Åtta personer ska ha befunnit sig i båten när den fick kast och välte.

– Det är en båt som har vält, åtta i båten. Sju ramlade i sjön, en hamnade under båten, säger Mats Ränning, operativ chef vid Örnsköldsviks räddningstjänst.

Några personer ska ha lyckats ta sig i land på egen hand, och andra fick hjälp att ta sig upp på båtar i närheten, uppger polisen i region Nord.

– Personen som låg under båten var vi oroliga för, det är kallt och ont om syre, säger Mats Ränning.

Räddningstjänsten kallade dit dykare som fick rycka in och hämta ut personen under båten. Enligt polisen ska det ha varit en flicka i tonåren som hamnade under båten.

Trots att båten låg upp och ned fanns en luftficka där hon befann sig.

Fem personer förda till sjukhus

Personerna på båten uppges vara i olika åldrar, några av dem minderåriga. Enligt räddningstjänsten ska ingen ha skadats allvarligare i samband med olyckan.

– Alla är omhändertagna av ambulans för koll, de är alla vid god vigör, säger Mats Ränning.

– Nu är vi glada att ingen har omkommit.

Fem personer ska ha förts till sjukhus, bland annat på grund av nedkylning, skriver polisen på sin hemsida. Deras skadeläge är i nuläget okänt.

Det är i nuläget oklart vad som orsakade båten att välta.