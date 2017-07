Klockan 17.48 på lördagen fick norsk polis och räddningstjänst larm om att en brand hade brutit ut på en fritidsbåt på Oslofjorden, rapporterar Dagbladet.

Två personer ska ha befunnit sig ombord på båten. På Twitter meddelade polisen inledningsvis att man hade kunnat rädda en person ur vattnet – medan en fortfarande saknades.

"Ska ha varit två personer i båten. En är bärgad i land. Den andra jobbar man med att få loss. Sitter fast i propeller/något under båten", skriver polisen på Twitter.

Båten brann kraftigt och var övertänd. På plats fanns räddningspersonal som försökte få loss den andra personen, samtidigt som en släckbåt fanns på plats för att bekämpa branden.

Båda räddade – en förd till sjukhus

– Personen sitter fast under vattnet, men jag an inte bekräfta om hela personen befinner sig under vatten. Båten är mer eller mindre övertänd. Det jobbas med att släcka men det är inte någon enkel operation att släcka en brand i en cabincruiser som detta, sa Nils Ole Sunder på Hovedredningssentralen, till VG, då.

Slutligen lyckades räddningspersonal ta den andra personen – som tidigare satt fast – in till land. Det är oklart hur länge personen satt fast i propellern.

– Det vi vet är att det är ytterligare en person som ska vara upplockad ur vattnet, men känner inte till tillståndet, säger Frode Pedersen, kommunikationschef på Reddningsselskapet till norska VG.

Personen har förts med ambulans till sjukhus, rapporterar Dagbladet.