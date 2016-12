"Den såg ut att må bra och det var fantastiskt roligt att se", säger Per Nord om mötet med Ellos fyra dagar efter operationen. Foto: / PRIVAT

"Den såg ut att må bra och det var fantastiskt roligt att se", säger Per Nord om mötet med Ellos fyra dagar efter operationen. Foto: / PRIVAT

Per Nord tackas av Ellos husse. Foto: Privat / PRIVAT

Per Nord tackas av Ellos husse. Foto: Privat / PRIVAT

Per Nord, 61, lyckades rädda den påkörda hunden Ellos liv.

Per Nord fick larmet från polisen i början av december. Han jobbar ideellt med att köra djurambulans för Svenska djurambulansen och fick höra att en hund rymt och blivit påkörd i Vallentuna.

Han skyndade till undsättning och var framme tio minuter senare.

– Jag såg en benpipa som stack ut. Det såg väldigt illa ut och jag visste först inte om hunden skulle överleva, säger Per Nord.

Kördes till djursjukhus

På plats fanns även hundens ägare, som var chockad. Per lyfte in Ellos i ambulansen och for i väg. En halvtimme senare hade låg Ellos på operationsbordet på Albano djursjukhus i Danderyd.

– Jag fick kontakt med hundägaren och fick höra att Ellos skulle få komma hem några dagar senare, säger Per.

Fyra dagar efter olyckan fick han träffa Ellos hemma hos sin ägare.

– Jag trodde att hunden skulle vara gipsad och släpas fram men den kom trippandes och var hopskruvad med plattor och titan. Den såg ut att må bra och det var fantastiskt roligt att se.

"Den såg ut att må bra och det var fantastiskt roligt att se", säger Per Nord om mötet med Ellos fyra dagar efter operationen. Foto: / PRIVAT

Gillas av tusentals på Facebook

Svenska djurambulansen uppmärksammade händelsen i ett inlägg på Facebook som hittills har gillats 10 000 gånger. De arbetar i Västra Götaland och Stockholm och just nu pågår en insamling till två nya ambulanser. Per berättar att en sponsor dubblar alla pengar som skänks.

– Jag är bara glad över att jag har kunnat hjälpa hunden på ett bra sätt och växte flera centimeter när jag fick höra att hunden mådde bra. Vi gör ett viktigt arbete som är helt frivilligt. Tillsammans kan vi göra skillnad.