Många olika budskap spreds via skyltar under demontrationståget.

Det började med ett inlägg på Facebook redan på valnatten. Teresa Shook från Hawaii var förfärad över att Donald Trump vunnit presidentvalet och undrade om det inte vore en bra idé att genomföra en kvinnomarsch.

Det var det fler som tyckte. Många fler. Resultatet såg vi i går, dagen efter att Donald Trump installerats som USA:s 45:e president.

Det var inte bara i den amerikanska huvudstaden det marscherades. Protester ägde rum på ett otal orter i USA och världen.

Men Washington DC var epicentrum. Det är här Donald Trump svors in på fredagen.

Och det märktes redan på väg till tunnelbanan att arrangörerna lyckats över sin egen förväntan. Det var 50 meter lång kö till tunnelbanenedgången i Ballston, i Washingtonförorten Arlington när jag skulle ta mig hit.

Klockan 11.00 på förmiddagen hade Washington metros klockat 275 000 resande. Dagen innan, på installationen, var siffran 193 000 vid samma tidpunkt. Det är installationen som ska locka de verkligt stora folkmassorna.

Varför deltar du i marschen?

Peggy Gifford, 60, författare, New York

"Jag är riktigt förbannad. Jag är från New York. Jag vet vem Donald Trump är, vad han går för. Det är som en ond dröm. Det känns faktiskt rätt hopplöst, så det är terapeutiskt att få gå här i dag och vara omgiven med så många likasinnade." Foto: Mats Larsson Varför deltar du i marschen?

Tracy Ahr, 56, försäljare, Chicago (står vid Joan Anundson)

"Jag är här för att protestera mot en fascist. Trumps installationstal var förfärligt. Han vill vara en stark man och säger att vi inte behöver vara rädda för vi har vår militär, vår polis och Gud. Han skrämmer mig verkligen på allvar." Foto: Mats Larsson Varför deltar du i marschen?

Jean Daskais, 59, pastor, San Francisco:

"Av alla möjliga skäl. Jag vill att Amerika ska behålla sina ideal, ideal som öppenhet och mänskliga rättigheter. Donald Trump är en känslig person. Jag hoppas han tar intryck av vad som äger rum här i dag. Detta är bara början." Foto: Mats Larsson Varför deltar du i marschen?

Catherine Joor, 26, student, Oakland (med mamma Roseanne Medlin)

"Jag har kommit för att kämpa för min rätt som kvinna. Vi måste visa vårt stöd för lika lön för alla, för sjukförsäkring åt alla, för rättigheter åt invandrare. Donald Trump är en fruktansvärd person. En våldtäktsman!" Foto: Mats Larsson Varför deltar du i marschen?

Alan Swim, 45, säljare, San Francisco:

"Det får mig att må bättre. Detta är första gången i mitt liv jag demonstrerar. Trump är en mardröm. Jag hoppas verkligen att den här manifestationen får honom att må dåligt. Jag har verkligen ingen aning om hur det kommer att gå för oss längre." Foto: Mats Larsson

Uppskattningen: En halv miljon

Washington har sett många stora manifestationer genom åren, men inget som den här dagen efter att en ny president flyttat in.

– Detta är ovansidan på undersidan, sa feministveteranen Gloria Steinem, 82, en av många talare. Detta är ett utflöde av demokrati i en omfattning som jag aldrig har skådat i mitt väldigt långa liv.

Inte för att så många hörde henne eller någon av de talarna som inledde manifestationen. Det var på tok för många som kommit.

Ja, så många att den planerade marschen som skulle starta kvart över ett och sedan gå västerut längs the Mall ner mot Washington-monumentet inte blev av i formell mening.

I stället spillde folkmassorna ut på andra gator och gick i eget tempo. Arrangörerna hade hoppats på 200 000 deltagare. Uppskattningar talade om minst en halv miljon.

Det var ett hav av plakat och rosa. Många hade klätt sig i stickade mössor med kattliknande öron, en mössa som fått namnet ”pussyhats”.

Just ”pussy” var ett ord som förekom på åtskilliga skyltar. Ingen här har glömt ljudupptagningen från 2005 där Donald Trump talade om att han brukade göra med kvinnor, ”grab them by the pussy”.

Det var också vad många plakat anspelade på, som ”Ta dina små fingrar ur mina trosor” eller ”Pussy grabs back”.

BILDSPECIAL: Skyltarna från världens protester

En man kom med Trumpmask och hade sällskap av en skönhetsmiss med namn, ”Miss Handled”.

– Det har varit så många humoristiska skyltar här i dag, att jag har svårt räkna upp min favorit, säger Alan Swim, 45 år som rest hit från Kalifornien.

Hans eget bidrag är en baseboll-mössa med texten ”Make Russia Great Again” och en tröja med ”Lock him up”.

– Jag har aldrig demonstrerat i hela mitt liv. Men Trump är en mardröm! Han är ett skämt. Alla politiker ljuger, men han gör det konstant och svänger sedan om 180 grader och säger det rakt motsatta.

Flera stjärnor deltog också

Det var även en lång rad stjärnor – som skådespelerskan Scarlett Johansson, sångerskan Cher och sångerskan Alicia Keys – som både deltog i marschen och stod på talarlistan.

Mest kontroversiell var Madonna som började tala om att hon funderat på att spränga Vita huset innan CNN valde att bryta sändningen.

– Är ni reda att skaka om hela världen? Välkomna till kärlekens revolution och till motståndet. Ni som är våra motståndare: "Fuck you", sade Madonna.

Det skedde en del våldsamma protester mot Donald Trump på installationsdagen, men det fanns ingen aggressivitet i den väldiga folkmassa som gick genom centrala Washington på lördagen.

"Det kanske blir en tweet"

Marschen var formellt heller inte riktad mot Donald Trump utan det var en demonstration för jämlikhet, för kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, för sjukförsäkring åt alla, etcetera. Men det är klart att Trump var måltavlan.

För Trumps väljare kan det förstås framstå som om de inte accepterat valresultatet. Trump har inte ens varit president i ett dygn innan en jätteprotest äger rum.

– Jag har vänner i Nebraska som röstade på Trump och de har tagit illa upp över att jag rest hit, medger Heidi Seals.

– Jag älskar demokrati, och jag vet att jag måste acceptera resultatet. Men samtidigt så fick ju Hillary nästan tre miljoner röster mer.

Tror hon att Trump kommer att ta intryck?

– Nej. Men det kanske blir en tweet.