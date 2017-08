De senaste dagarna har spänningarna mellan USA och Nordkorea trappats upp i takt med ett ordkrig mellan länderna. På tisdagen varnade Donald Trump för att han kommer att möta hotet från Nordkorea med "eld och raseri" – och Nordkorea har låtit meddela att man överväger att avlossa fyra medeldistansrobotar av typ Hwasong-12 i riktning mot USA-basen Guam.

Nu ger sig en av Donald Trumps religiösa rådgivare, Robert Jeffress, in i den infekterade relationen mellan länderna.

Pastorn som talade när Donald Trump svors in som president, säger att presidenten har Guds välsignelse att vidta åtgärder mot Nordkorea.

– När det kommer till hur vi ska ta itu med illgärningsmän, är Bibeln, i Romarbrevet, väldigt tydlig: Gud har utrustat härskare med full makt att använda alla nödvändiga medel – inklusive krig – för att stoppa ondskan, säger Jeffress i ett uttalande enligt The Hill.

LÄS MER: Fiender i 60 år – allt du behöver veta om USA och Nordkorea

Trump kan "göra vad som helst"

Han fortsätter:

– I frågan om Nordkorea har Gud givit Trump befogenhet att likvidera Kim Jong Un.

Samtidigt menar Jeffress att Trump har "befogenhet att göra vad som helst, oavsett om det är mord, dödsstraff eller onda straff" för att onda avvärja handlingar från "illgärningsmän som Kim Jong Un".

Jeffress, som till vardags arbetar vid en baptistkyrka i Dallas, säger till Washington Post att han kände sig skyldig att göra uttalandet efter Trumps varning om "eld och raseri".

Pastorn har gjort sig känd för sina homofobiska idéer, skriver The Hill. I juli deltog han i ett arrangemang som hedrar krigsveteraner i Washington. Under tillställningen sjöng kören i hans kyrka "Make America Great Again" som en hyllning till den amerikanske presidenten. Under Trumps valkampanj syntes även pastorn posera på bilder tillsammans med Donald Trump.

LÄS MER: Stora militära styrkor står stridsklara om det blir krig