Planet - ett libyskt inrikesflyg av modell Airbus A320 från Afriqiyah Airways - uppges ha omkring 111 passagerare och sju besättningsmedlemmar ombord. Det rör sig om 82 män, 28 kvinnor och ett spädbarn.

Det är oklart hur många kapare som befinner sig ombord. Uppgifter i internationella medier gör gällande att det kan röra sig om en eller två personer.

Enligt uppgifter till Times of Malta rör det sig om en kapare som påstår sig ha en handgranat. Kaparen utger sig för att vara supporter av den tidigare Khadaffi-regimen och ska ha erbjudit sig att låta alla passagerare förutom besättningen lämna planet, om hans krav möts. Det är inledningsvis oklart vad de kraven består av.

Maltas premiärminister Joseph Muscat bekräftar händelsen på sitt officiella Twitter-konto, där han också skriver att säkerhetspersonal står redo att ingripa.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM