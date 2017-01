Karin Hebel, enhetschef på trafikkontoret i Stockholm och expert på området, försöker sig på att förklara de allra mest oklara delarna av skyltningen.

Det är inte helt lätt att återge i textform.

– På de först 14 metrarna på vinkelparkeringen har man lagt in en lastplats. Det beror på ett sophämtningsbehov från fastigheten, bland annat. Och den lastplatsen gäller 14 meter dagtid, klockan 7-19, för tung lastbil. Men lastbilen får inte stå i vinkel, för då kommer man inte förbi på den gatan, utan den får stå längs streckstenskanten. Förutom när det är servicenatt, på måndagar, klockan 0-6, säger hon, och fortsätter:

– Men vi måste då tala om vad som gäller övrig tid, när lastplatsen inte gäller. Jag som har en vanlig personbil vill ju kunna stå där på helger eller på natten med min bil och då är det helt okej. Då får jag stå i vinkel, och det är vad den p-skyltstavlan betyder.

Och vad betyder "strecken”?

– Lastplatsstrecken betyder att man ska parkera i den längdriktningen, längs streckstenskanten. Och de andra strecken, under p-skylten, betyder att man får stå i vinkel, alltså med fronten in mot streckstenskanten. Man kan backa in också om man hellre vill det.