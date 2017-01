Paret Bush vårdas på sjukhus

En talesperson George H.W. Bush berättar att den 92-årige ex-presidenten tagits till intensiven på Houstons Metodistsjukhus för att få bukt med en problematisk lunginflammation.

Hans tillstånd är stabilt och han vilar lugnt och bekvämt.

– Läkare genomförde en procedur för att skydda och rensa hans luftväg. Det krävde att han sövdes ner. Läget för honom är stabilt och han vilar bekvämt på intensivvårdsavdelningen, säger familjens talesperson Jim McGrath i ett uttalande enligt AP.

Ex- President George H.W. Bush in ICU to address respiratory problem, wife Barbara experiencing fatigue, coughing. https://t.co/bpLMWqjswI

Bush den äldre har varit på sjukhus sedan i lördags, något som blev känt tidigare under onsdagen.

Enligt talesmannen Jim McGrath är även Barbara Bush, 91, på sjukhus på grund av en svår hosta och utmattning. Den 6 januari firade de sin 72:a bröllopsdag.

– Vi skickar våra böner och vår kärlek till dem. de är vördigt bra människor, säger Barack Obama under sin sista presskonferens som president.

Även ex-presidenten Bill Clinton, som tog över rollen efter George Bush den äldre, har skickat en hälsning till makarna Bush.

Clinton, den 42:e amerikanska presidenten, kallar Bush för 41:

"41 och Barbara – jag tänker på er båda och skickar mina önskningar för ert snabba återställande. Kärlek, 42."

41 and Barbara—thinking about you both and sending wishes for a speedy recovery. Love, 42.