Ivanka Trump har målats ut som en makthavare bakom sin far Donald Trump.

Hon har tidigare varit chef inom Trump organization, men också byggt upp ett klädmärke under tio år. De senaste dagarna har dock företaget tappat mark.

Först ut att dumpa Ivankas kläder, skor och smycken var varuhuskedjan Nordstrom den 5 februari. Bara ett fåtal plagg fanns därefter kvar på hemsidan, till ett kraftigt rabatterat pris.

Varuhuskedjan hävdade att en försämrad försäljning låg bakom beslutet, men beslutet kom också samtidigt som kunder hotade med att sluta handla i affärer som säljer Ivanka Trumps kläder.

Nu går USA:s president Donald Trump till attack mot klädkedjan.

På Twitter skriver han: "Min dotter Ivanka har behandlats så orättvist av Nordstrom. Hon är en fantastisk person - som alltid stöttar mig till att göra det rätta! Fruktansvärt!"

Meddelandet retweetades också från Donald Trumps presidentkonto @POTUS.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!