Det regn som orsakat kraftiga översvämningar i Sydöstra Thailand den senaste tiden ser inte ut att ge vika och nu väntas nya regnoväder. Koh Phangan, Ko Samui och Hua Hin, några av landets mest populära semesterorter, har drabbats extremt hårt. Ingemar Arnoldsson från Mölnlycke befinner sig i Hua Hin sedan tre månader tillbaka. Så sent som i går åkte han runt för att skaffa sig en bild av förödelsen.

– Det går knappt att gå på grund av allt vatten. Vägarna är avstängda och det är bara stora jeepar som klarar av att ta sig fram, säger han.

Travar sandsäckar

Utanför butikerna har affärsinnehavarna försökt skydda sina butiker genom att trava sandsäckar på varandra för att på så sätt hålla undan vattnet – men förgäves.

– Vattnet kommer in ändå. Jag var ute på en restaurang i går men det kom in vatten under golvet och de tvingades stänga, säger Arnold Johansson.

Han fortsätter:

– Det är enorma mängder vatten.

"Det var jätteskyfall"

Han berättar att det började som duggregn men sedan blev det snabbt värre och värre.

– Det var som om allt kom på en gång i går. Det var jätteskyfall. Jag har inte sett något liknade.

Han berättar att han även har släktingar på Ko Samui och där är situationen minst lika illa.

– De har precis kommit ner och möttes av det här, av allt vatten, säger Ingemar Arnoldsson.

Hur är stämning bland thailändarna själva där nere, hur ser de på situationen?

– De var ju inte alls beredda på det här. Det ska ju inte vara så här regnigt nu. Det är som om hela vädersystemet förändrats. Men thailändarna ställer alltid upp och hjälper varandra, även nu.

Han berättar att regnovädret slagit extremt hårt mot lokalbefolkningen. Majoriteten av dem arbetar inom turistnäringen och när butiker och restauranger tvingas stänga så förlorar de sina inkomster.

– De har det riktigt tufft. Många lever bara för dagen i nuläget, säger Ingemar Arnoldsson.