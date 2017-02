Över 80 personer har dödats i laviner

Hårt snöoväder har dragit in över Afghanistan och Pakistan under helgen, rapporterar Times of India.

Det har slagit hårt mot bergiga områden i regionen, rapporterar al-Jazeera.

Enligt en talesperson för guvernören i provinsen Badakhashan, i norra Afghanistan, har minst 19 personer skadats i laviner men också på grund av kollapsade byggnader och trafikolyckor de senaste dagarna. Ytterligare 17 personer rapporteras skadade.

Samtidigt kämpar regeringen fortfarande för att nå mist 12 distrikt i provinsen som blivit helt avskurna från omvärlden på grund av det hårda vädret.

Stormen har även slagit hårt mot huvudstaden Kabul, enligt Times of India.

Över 50 döda efter lavin

Väderkaoset har även orsakat laviner i östra Afghanistan. Minst 50 personer har mist livet och dussintals personer saknas fortfarande efter att en lavin begravt en by i provinsen Nuristan. Många lämnas nu hemlösa utan tak över huvudet.

Provinsguvernören Hafiz Abdul Qayum berättar för al-Jazeera att dödstalet förmodligen kommer att fortsätta stiga. Lokala hjälpinsatser pågår, men vädret gör det svårt för hjälparbetare utifrån att ta sig till området.

– Området är helt blockerat på grund av snön, så det är mycket svårt för oss att skicka stöd, men i försöker vårt bästa, säger guvernören.

Foto: Hammad Khan Farooqi / Epa / TT

Snöfallet har även orsakat förödelse på större vägar i landet och polis och soldater har undsatt omkring 250 personer som fastnat i sina fordon i stormen.

Pakistan också drabbat

Även grannlandet Pakistan har drabbats hårt av snön.

Enligt ett uttalande från National Disaster Management Authority dödades minst nio personer, varav tre barn, tidigt på söndagsmorgonen när en lavin utlöstes vid byn Shershal i distriktet Chitral.

14 personer tros fortfarande vara fast i kollapsade hus, enligt tjänstemannen Syed Maghferat Shah, som talat med Times of India.

I regionen har även sex paramilitära soldater skadats och en har dött på grund av vädret, enligt ett uttalande från den pakistanska militären. Vägar i distriktet har också stängts av.