Över 400 döda – nu hotar nya jordskred och koleraepidemi

Enligt Röda korset saknas fortfarande 600 personer efter den senaste tidens översvämningar och jordskred i Sierra Leone, där sökandet efter kroppar som begravts i jordmassorna fortsätter. Arbetet försvåras av brist på utrustning och farlig terräng.

– Jag har aldrig sett något liknande. En flod av lera kom från ingenstans och dränkte hela områden, helt enkelt utplånade dem. För oss är det här en kamp mot klockan och hotet om nya jordskred och sjukdomar, säger Röda Korsets Abdul Nasir.

Förenta Nationerna försöker nu bedöma risken för nya jordskred.

– Det är mycket brant terräng och oerhört svårt att röra sig i de här områdena där det är lerigt och halt. Det finns risk för ett nytt jordskred. Vi är inte säkra på hur det första jordskredet påverkade marken omkring, säger Linnea Van Wagenen, FN-representant på plats i Sierra Leone.

Gatorna i Regent nära Freetown översvämmades. Foto: STR / AFP

”Förödelsen har överväldigat oss”

Det utlystes en vecka av nationell sorg i Sierra Leone under onsdagen, då en tyst minut hölls mitt under dagen för att hedra offren. Landets vice hälsominister Madina Rahman säger att en koleraepidemi hotar landets huvudstad Freetown på grund av sjukhusen inte har plats för alla döda kroppar som därefter lämnas ute på gatorna och smutsigt vatten som flödar in genom staden.

Vittnen berättar för USA Today hur de ser kroppar ligga på gatorna täckta av sopsäckar.

– Förödelsen har överväldigat oss. Vi är i akut behov av hjälp från omvärlden. säger landets president Ernest Bai Koroma.

Memuna Kamara, 34, har letat efter sin bror och hans två söner i flera dagar.

– De är döda allihop. Jag kan inte ens hitta deras kroppar, säger Memuna Kamara och fortsätter:

– Sierra Leone är förlamat av sorg.