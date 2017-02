Över femtio tusen visum har återkallats

Förra fredagen införde president Trump ett totalt flyktingstopp som gäller i 120 dagar. För medborgare i sju länder – Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen – gäller dessutom ett visumstopp.

Nu skriver amerikanska medier att över 100 000 visum har återkallats med anledning av Donald Trumps beslut. Det ska en advokat ha sagt under en utfrågning i rätten under fredagen.

Utfrågningen kom efter en stämning från två jemenitiska bröder som sattes på ett flyg till Etiopien när de anlände till Dulles international airport i Washington DC i lördags – trots visum.

– Siffran 100 000 sög luften ur mina lungor, säger Simon Sandoval-Moshenberg vid rättshjälpcentret som representerar bröderna, till The Washington Post.

Men USA:s utrikesdepartement säger emot – och menar att det rör sig om färre än 60 000 visum som dragits tillbaka, skriver AP.

BREAKING: State Department says fewer than 60,000 visas canceled under Trump's order, contradicting U.S. attorney's figure.