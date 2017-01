Oväntat laddade frågan: Trumps kläder

USA:s blivande First Lady och hennes kommande klädval har blivit föremål för debatt. Foto: Patrick Semansky / AP TT NYHETSBYRÅN

USA:s blivande First Lady och hennes kommande klädval har blivit föremål för debatt. Foto: Patrick Semansky / AP TT NYHETSBYRÅN

Världens toppdesigners brukar gå i tuff kamp för att få USA:s blivande First Lady att bära just deras märke när landets näste president svärs in.

Men i år är det annorlunda. Det som tidigare varit en fråga om ära, har nu blivit en högst laddad fråga.

– Det nya styrets värderingar överensstämmer inte med mina egna, säger designern Naeem Khan, som inte vill bidra med sin kollektion till landets nästa presidentfru, till AP.