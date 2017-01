Ovanligt många smittas av fåglar

Alla kan drabbas av sjukdomen. Men det kan vara svårt att veta att det är just papegojsjukan man har fått. Foto: Colourbox

Att ta hand om de fåglar som stannar kvar i Sverige under vinterkylan kan få konsekvenser. Foto: Colourbox

• Smittar människor främst via vilda fåglar. Kan spridas via damm från fåglarnas intorkade avföring. Smittöverföring från människa till människa har förekommit enstaka gånger.

Att ta hand om de fåglar som stannar kvar i Sverige under vinterkylan kan få konsekvenser:

Papegojsjukan.

Det är en sjukdom som överförs från vilda fåglar till människor, främst via avföring. Och främst under vintermånaderna. Den kan orsaka svår luftvägsinfektion.

– Det här hänger nära ihop med matning av fåglar. Nästa alla de fall vi fått har information om har på något sätt varit i kontakt med fåglar, säger Elsie Ydring, molekylärbiolog på Folkhälsomyndigheten.

Ovanligt många fall papegojsjuka

Myndigheten får i snitt rapporter om 16 fall av papegojsjuka per år. Men denna säsong har redan 15 personer insjuknat, sedan i november.

Det är fler än vanligt.

"Det är ovanligt att så många rapporteras under så kort tid", skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Det är vanligare att fall rapporteras in under vintermånaderna då människor kommer i kontakt med fåglar. Men varför så många fall rapporterats just i år vet vi inte, säger Elsie Ydring.

Diffusa symtom

Alla kan drabbas av sjukdomen. Men det kan vara svårt att veta att det är just papegojsjukan man har fått.

– Det vanligaste är att man får symtom i luftvägarna. Men det är diffusa symtom. Ibland kan det likna en influensa, ibland får man hosta men hosta kan också saknas.

Enligt Elsie Ydring får de flesta som smittas en lindrig sjukdom som liknar influensa – men det förekommer även allvarliga fall av lunginflammation. Smittan är framför allt allvarlig om den drabbar någon som redan har en annan, underliggande sjukdom.

"Behöver inte sluta mata fåglar"

Papegojsjukan är dock inget skäl att låta fåglarna gå hungriga.

– Man behöver inte sluta mata fåglar. Men det finns en del man kan tänka på (se faktaruta), säger Elsie Ydring.

De som har drabbats denna säsong bor framför allt i södra Sverige. Sju av de 15 fallen är i Västra Götaland.