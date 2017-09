Många spekulerar redan i när Ivanka tänker flytta hem till New York igen. Foto: HERMANN BREDEHORST / POLARIS POLARIS IMAGES

Men hon och maken Jared Kushner är inte särskilt populära i den amerikanska huvudstaden, en stad mycket olik det New York där Ivanka Trump växte upp.

Ivanka Trump har upprepade gånger sagt att hon ”inte bad om detta”. Hon menar pappa Donalds beslut att ställa upp i det amerikanska presidentvalet och sedan lyckas bli vald landets 45:e president.

Det omkullkastade även hennes liv. Det stod klart från början att flytten till Washington DC från New York kunde bli tuff. Detta är ändå en stad där 90 procent av invånarna röstade på Hillary Clinton.

Det är lite som Trump-rådgivaren Thomas Barrack säger till Vanity Fair:

– Den bästa dagen i ditt liv är när du flyttar till Washington, den värsta dagen kommer fyra veckor senare.

Ivanka Trump bor fint. Förstås. Hon och Jared Kushner bor i ett 45 miljoner hus i Kalorama, exklusiva Washington-kvarter där exempelvis även Barack och Michelle Obama bor.

Ivanka Trump i Washington tidigare i somras. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN

– Jag älskar verkligen att bo i Washington, sa Ivanka i en intervju med CBS i våras. Jag gillar att vara här med mina barn.

– Vi har en liten trädgård med en gunga. Sådant händer inte i New York.

Mer vänster än pappa

Men trebarnsmamman Ivanka Trump är nu ingen hemmafru. Hon har kommit till Washington för att arbeta i sin pappas Vita hus, även om hon gör det utan lön.

Det hör till historien att Ivanka Trump politiskt står till vänster om sin pappa. Både hon och maken Jared Kushner var tidigare registrerade demokrater, men de röstade förstås bägge på Donald Trump i presidentvalet.

De umgicks i finare societetskretsar i New York och det var alltid en balansgång i det mycket liberala New York. De visste att många av deras vänner definitivt inte hade några högre tankar om The Donald.

– Alla visste att Jareds pappa var en skurk och att hennes pappa är en buffel, men man struntade i det eftersom de stod på sina egna ben och var sofistikerade och presentabla. De accepterades trots sina föräldrar, säger en i New York-kretsen till Politico.

Frågan är hur välkomna tillbaka de är. Flytten till Washington och beslutet att arbeta i Donald Trumps Vita hus har kostat på.

Ivanka och maken Jared Kushner. Foto: ALEX BRANDON / AP TT / NTB SCANPIX

– Jag har inte haft något med dem att göra sedan de flyttade, säger en New York-vän till Vanity Fair.

– Det är på grund av dagen då den där mannen gav sitt installationstal och jag sa: ”Vad fan är det för fel med dig?!”

Kallas för kronprinsessan

Vanity Fair har intervjuat vänner, medarbetare i Vita huset och Washington-kännare om Ivanka Trumps och Jared Kushners tid i Washington. De flesta uttalar sig anonymt. Och kritiskt.

Ivanka Trump har gång på gång tvingats upptäcka att inget är enkelt i Washington. Kritik lurar bakom varje hörn. Som när hon under G20 toppmötet i Hamburg i juli hoppade in en stund i stället för pappa.

Hon var själv en officiell delegat på toppmötet och det är inte helt ovanligt att en delegat tillfälligt ersätter stats- eller regeringschefen. Men hon är dottern. Många tog illa upp.

– Ursäkta mig, säger en Trump-rådgivare. Detta är inte en kunglig familj. Hon är inte kronprinsessan.

Det är så många kallar henne i Vita huset när hon inte hör. Ivanka Trump har ett eget arbetsrum i Vita husets västra flygel, inte långt från Ovala rummet. Det är ett stort arbetsrum för att vara Vita huset. De flesta kontor där är mycket små.

Ivanka hjälper till som rådgivare åt pappa Donald i Vita huset. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN

Båda Ivanka Trump och Jared Kushner ses med viss fruktan av kollegerna. De ses som oberörbara. Och Ivanka kan vara kylig mot medarbetare som inte anses ligga bra till hos presidenten.

– Hon försöker charma dig först, men sedan kommer en vass kommentar framför hennes pappa, säger en före detta Vita hus-medarbetare.

"Pappa litar på mig"

Det finns som bekant rätt många nu som inte längre arbetar där. Jared Kushner har ansvar för en rad olika områden, Ivanka Trump har en mer inofficiell roll och försöker koncentrera sig på några få hjärteområden.

Dit hör betald föräldraledighet, ett förslag som nu finns med i Trumps budget.

– Min pappa litar på att jag är en ärlig medlare, säger hon i en intervju med Washington Post. Jag har ingen dold agenda. Jag har en tydlig agenda.

Men hon har gjort många på vänsterkanten besvikna. Ivanka har setts som deras hopp i Vita huset, någon som skulle få pappa på bättre tankar om exempelvis klimathotet.

Hon använde sin första tid i Washington åt att träffa några av stadens många experter. Ivanka Trump ordnade även möten med exempelvis Al Gore och Leonardo DiCaprio, tunga förkämpar i klimatfrågan. Men president Trump beslutade ändå i juli att USA skulle lämna Paris-avtalet.

Ivanka och Melania Trump på besök hos påven tidigare i våras. Foto: ALESSANDRA TARANTINO / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ivanka Trump är också en förkämpe i HBTQ-frågor. ”Jag är stolt över att uttrycka mitt stöd för HBTQ-vänner och HBTQ-amerikaner har gjort enorma insatser för vårt samhälle och ekonomi”, twittrade hon i somras.

Några veckor meddelade president Trump via twitter att transsexuella inte längre ska få tjänstgöra i militären. Han hade inte berättat något för Ivanka. Hon fick beskedet samtidigt som oss andra, via twitter.

Så många ställer sig nu frågande om vilket inflytande Ivanka egentligen har på sin pappa. Handling väger tyngre än ord.

En före detta Vita hus-medarbetare uttrycker sig så här fränt om Ivanka och Jared för Vanity Fair:

– Det finns inget mer hindrande, distraherande och ohjälpsamt än att ha en bunt dumma, apolitiska familjemedlemmar som försöker bestämma.

Ivanka brinner till skillnad från sin pappa för HBTQ-frågor. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

Kan flytta tillbaka

Ivanka Trump och Jared Kushner har gjort en del försök att ta plats även i Washington-societeten. Enligt Vanity Fair har det inte gått något vidare. De närvarade nyligen vid en bjudning hemma hos Atlantic Medias ägare, David Bradley, tillsammans med andra tunga Washington-namn, reportrar och kolumnister.

– De var förfärliga, säger en av gästerna. De höll sig till plattityder och banaliteter, precis som de ofta gör i sina offentliga konversationer.

Det finns få arbetsplatser som sliter så hårt som Vita huset. En medarbetare där varar i snitt i 18 månader. Ivanka och Jared uppges vara överraskade och sårade över kritiken och motståndet de mött i Washington.

En källa uppger för Vanity Fair att de bägge funderar på att flytta tillbaka till New York någon gång under 2018. Mest för att rädda sig själva.

– När de beslutar sig för att det är viktigare att skydda sig själva och sina barns rykte, än att försvara deras oförsvarbara far, så är det ett tecken på att slutet är nära, säger en inflytelserik republikansk bidragsgivare.

Ivanka och Jared. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

Om den dagen kommer, så blir det säkerligen en tung dag för presidenten:

– Trump är emotionellt beroende av sin svärson och sin dotter, men de kan inget göra för honom, säger en Washington-veteran till Vanity Fair.

– Allt de kan göra är att få honom känna sig bättre över hur hans liv har blivit.

Ett liv som Ivanka Trump aldrig själv bad om.