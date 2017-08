Oro inför Trumps besök i Arizona

USA:s president Donald Trump håller i dag sitt första rallyliknande möte sedan vit makt-demonstrationen i Charlottesville.

Lokala medier i Arizona som Abc15 skriver att tusentals människor kommer att samlas i staden – både Trump-supportrar och personer som vill visa sin ilska efter att presidenten försvarade vit makt-demonstranterna och sa att många av dem varit "väldigt fina människor".

Trump reser med Air Force One till första stoppet Yuma där han ska besöka en militäranläggning på gränsen till Mexiko innan han reser vidare till Phoenix under eftermiddagen.

Facebook-grupper försöker organisera demonstrationer

I Phoenix ska han hålla tal på Phoenix Convention Center. Trumps tal är planerat till 19 lokal tid men supportrar och demonstranter började samlas utanför redan under förmiddagen. Flera grupper på Facebook försökte organisera alla demonstranter och i nuläget är det minst tre olika större demonstrationer på gång, skriver Abc15. Demonstrationerna går under namn som "No hate in our streets" och "Protest and resist the dictator".

Stadens borgmästare, demokraten Greg Stanton, har försökt få Trump att skjuta upp besöket tills den värsta ilskan lagt sig och skriver i Washington Post att han är rädd att möte kommer förvärra situationen.

https://twitter.com/MayorStanton/status/899719871352627201

– Amerika är i smärta. Och smärtan beror till stor del på att Trump har släckt rasistiska spänningar med bensin, skriver Stanton i Washington Post.

– Med sitt planerade besök i Phoenix på tisdag fruktar jag att presidenten kan tända en tändsticka.

Flera i Vita huset har uttryckt sin oro

Även flera personer i Vita huset har uttryckt oro över besöket, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Presidenten fortsätter på onsdag sin resa till Reno i Nevada för ytterligare ett tal.