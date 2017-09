Orkanen Irma har dundrat in över de karibiska öarna och lämnat död och förödesle efter sig. Foto: IBL/ E-PRESS PHOTO.COM

Orkanen Irma har dundrat in över de karibiska öarna och lämnat död och förödesle efter sig. Foto: IBL/ E-PRESS PHOTO.COM

– Det här kan lätt bli den dyraste orkanen i amerikansk historia, säger Brian McNoldy, orkanforskare vid University of Miami till AP.

Orkanen Irma har lämnat förödelse och död efter sig sedan den slog till mot de karibiska öarna under onsdagen. Minst tio människor har hittills hittats döda men myndigheterna befara att den siffran kommer att stiga rejält.

På Barbuda, den ö som först drabbades, omkom även en tvååring i samband med att familjen försökte fly orkanen. Av ön finns det nu inte mycket kvar.

Tusentals människor är hemlösa i orkanens Irmas spår och på flera öar råder det strömavbrott och översvämninga. Foto: TWITTER VIA E-PRESS PHOTO / /IBL E-PRESS PHOTO.COM

– Barbuda är helt i spillror, säger premiärminister Gaston Brown till ABS TV/Radio Antigua enligt CNN.

– Det är total ödeläggelse.

Orkanen Irma Amerikanska National Hurricane Center upptäckte Irma den 26 augusti 2017 vid ekvatorn vid Västafrika och räknas nu som den värsta orkanen över Atlanten sedan Allen 1980. Kanske den värsta på 100 år. 3 783 185 personer är direkt drabbade. 51 miljoner människor bor de drabbade områdena. Irma är klassad i kategori 5, alltså den värsta tänkbara. Med vindstyrkor på upp till 300 kilometer i timmen är den som en "normal" orkan, fast med tre gånger högre vindstyrkor. Över 500 personer dödades när orkanen Matthew drog fram över Haiti 2016, den senaste orkanen i kategori 5.

Orkanen Irma har lämnat öar som Barbuda i spillror. Foto: TWITTER VIA E-PRESS PHOTO / /IBL E-PRESS PHOTO.COM

Barbuda är "knappt beboligt"

60 procent av Barbudas ungefär 1 400 invånare har blivit hemlösa. Gaston Brown beskriver ön som "knappt bebolig".

Irma har förstört regeringsbyggnader, slitit av hustak och lämnat Barbuda helt strömlös. Enligt Brown finns det inte heller vatten på ön och telefonnätet ligger nere. Även större delen av Puerto Rico är strömlöst, enligt AP.

Elen slogs ut i Puerto Rico när Irma drog förbi. Foto: THAIS LLORCA / EPA / TT

Blanca Santiago, som jobbar på ett strandhotell i Puerto Ricos huvudstad San Juan, beskriver vindens ylande längs kustlinjen:

– Det var som om jag hade spöken inne i mitt hem, säger hon till AFP.

Franske inrikesministern: "Det är en tragedi"

Även paradisöarna Saint Barthélemy och St Martin har drabbats hårt av orkanen. 95 procent av St Martin är förstörts i orkanen.

– Det är en enorm katastrof, säger Daniel Gibbs myndighetsanställd på ön till AFP.

– Jag är chockad. Det är läskigt.

Även den franska inrikesministern Gerard Collomb har uttalat sig.

– Det är en tragedi. Vi måste återuppbygga båda öarna, säger han till AP.

Princess Juliana internationella flygplats på St Martin Foto: ELISABET AXÅS

Omfattande skador på flygplatsen i St Martin

Den holländske premiärministern Mark Rutte meddelar även att den holländska delen av ön fått "enorma skador".

På flygplatsen vid Philipsburg, huvudstaden i den holländska delen av St Martin, har även flygplatsen drabbats hårt av Irma.

– Det går inte att nå ön för tillfället på grund av de omfattande skadorna på flygplatsen, säger Hollands premiärminister Mark Rutte till AFP.

Enligt honom finns det dock inga rapporter om döda på den holländska delen av St Martin.

Orkanen Jose väntas ta samma väg som orkanen Irma

Åtta personer har hittats döda på St Martin – men den siffran väntas stiga. Även på Anguilla har en person hittats död.

95 procent av St Martin är förstörts i orkanen. Foto: IBL/ E-PRESS PHOTO.COM

Som om inte det var nog har även den tropiska stormen Jose uppgraderats till en orkan och väntas slå till mot samma öar under helgen med både regn och blåst.

I den Mexikanska golfen har även den tropiska stormen Katia uppgraderats till en orkan och väntas även den slå till mot fastlandet till helgen. Östra Mexiko ligger mest i riskzonen, skriver vädersajten Weather.com.

Irma är nu på väg mot Dominikanska republiken och Haiti, där orkanen väntas slå till någon gång under torsdagen. Därefter väntas den rikta in sig mot Turks and Caicos och södra Bahamas.

Bahamas premiärminister Hubert Minnis meddelar att man redan evakuerat boende på sex öar söder om huvudstaden Nassau. Det är den största evakuering i Bahamas historia.

Branson: "Hus kan byggas upp igen, men inte liv"

De lyxiga öarna i Västindien med sina palmer och bländvita sandstränder är även hem åt internationella kändisar och miljardärer som britten Richard Branson.

Bara timmar innan orkanen slog till skojade Branson om att han skulle gömma sig i sin vinkällare. I ett lite allvarligare uttalade sa han senare att "hus kan byggas upp igen, men inte liv".

Lagom till helgen väntas orkanen Irma även slå till mot Kuba och det amerikanska fastlandet.

Experter befarar att Irma kan drabba hela Floridas östkust från Miami till Jacksonville och sedan dra vidare mot Savannah i Georgia och både North och South Carolina som är mycket tätbebyggda delstater. I Florida har en obligatorisk evakuering av boende redan inletts, raporterar CNN.

"Orkanen Irma kommer att testa oss, men vi är förberedda och vi kommer klara det", säger polismyndigheten i Broward county i Florida i ett uttalande.

De matieriella skadorna på ön St Martin är enorma efter Irmas framfart. Foto: GERBEN VAN ES/DUTCH DEPARTMENT OF DEFE / EPA/ TT

Undantagstillstånd har utfärdats i Florida, Georgia, South Carolina och North Carolina och i Florida har evakuering av boende redan inletts.

President Donald Trump gick ut på sitt Twitterkonto och lovade att hjälp kommer att finnas om Irma slår ut Florida.

"Mitt team, som har gjort och gör ett bra jobb i Texas finns redan i Florida", skriver Trump.

Irma kan bli den dyraste orkanen i amerikansk historia

Orkanen Irmas maxvindar har legat på nära 300 kilometer i timmen, eller 80 meter per sekund. Der är den näst högst uppmätta någonsin i USA, och tangerar orkanen Wilma från 2005.

Turister och boende flyr Florida Keys inför Irma. Foto: MIAMI HERALD/TNS/ABACA / STELLA PICTURES

– Det här kan lätt bli den dyraste orkanen i amerikansk historia, och säger rätt mycket med tanke på vad som hände för två veckor sedan, säger Brian McNoldy, orkanforskare vid University of Miami till AP.

Ingen annan orkan eller tyfon har heller bibehållit styrkan under så lång tid som Irma. Vindarna på 300 km/h hade vid lunchtid på torsdagen, svensk tid, pågått i omkring 40 timmar. Det är betydligt längre tid än den förra rekordhållaren – supertyfonen Haiyan som dödade över 6 000 personer i Filippinerna 2013.

Ett team från det amerikanska klimatinstitutet Noaa l(National oceanic and atmospheric administration) lyckades flyga in i orkanens öga och har lagt upp en unik film om hur det såg ut där.