Orkanen Harvey kan ha påverkats av klimatförändringen

Förödelsen efter den tropiska orkanen Harvey är enorm.

Frågan många ställer sig nu är om klimatförändringen ligga bakom orkanens otroliga kraft.

– Det kan ha blivit en kraftig orkan, och den kan ha orsakat många problem ändå – men den av människan orsakade klimatförändringen förstärker skadan avsevärt, säger Kevin Trenberth, forskare vid U.S. National Center for Atmospheric Research till The Atlantic.