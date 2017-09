På tisdagseftermiddagen fick Malin Bruce, som bor i Långsele i Sollefteå kommun, samtalet varje förälder har mardrömmar om.

Sjuåriga dottern Olivia hade klättrat i träd på fritids och ramlat ned. Två benbrott på högerarmen som var svullen och onaturligt böjd ovanför handleden. Det gör ont att bara titta på bilden.

Hade ont och var jätterädd

Flickan kom snabbt in till sjukhuset i Sollefteå där hon fick smärtlindring.

– Hon hade fruktansvärt ont och var jätterädd, berättar mamma Malin Bruce.

Det togs några röntgenbilder som visade att två ben i armen var brutna. Att få benen på rätt plats krävde operation - men den kunde inte ske på Sollefteå sjukhus. Mycket av akutvården har tagits bort av besparingsskäl.

Protesterna mot nedläggningen av BB i Sollefteå sjukhus pågår fortfarande. Men även annan verksamhet påverkas av sparkraven. Foto: IZABELLE NORDFJELL/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det finns ingen akut narkos i Sollefteå, ingen akut ortopedi eller kirurgi heller för den delen, säger Malin Bruce, som själv deltagit i de uppmärksammade protesterna mot nedläggningen av BB-avdelningen i Sollefteå.

Fick punktering på väg till sjukhuset

Nu fick Olivias pappa köra den sargade sjuåringen på länsvägen till sjukhuset i Örnsköldsvik medan Malin stannade hemma för att ta hand om yngsta dottern.

Den är en resa på tolv mil på en länsväg där mobiltäckningen bitvis hackar rejält. Till råga på allt elände blev det punktering ute i skogen. Detta med en rädd och ledsen liten flicka i bilen.

Nåväl, snälla människor stannade och hjälpte till att fixa däcket. Olivia kom in till sjukhuset och vid 22-tiden rullades hon in på operationen för att armen skulle dras rätt. Ett stift sattes också in så att benen kan läka ihop.

– Det har gått bra och Olivia ska få komma hem i dag, säger Malin Bruce på onsdagen.

Hon har bara gott att säga om personalen på Sollefteå sjukhus som gör vad de kan med de resurser som finns.

"Var rädd att precis det här skulle hända"

Däremot anser hon liksom många andra Sollefteåbor om att nedmonteringen av sjukhusets akutvård var ett "vansinnigt beslut".

– Jag var rädd för att detta skulle hände - vad gör jag när våra barn skadas eller blir sjuka? undrar Malin Bruce som i april 2018 väntar sitt tredje barn.

Förlossningen kommer troligtvis att ske på BB i Sundsvall dit det också är cirka tolv mil att köra.

Eva Back, S, är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden vid landstinget i Västernorrland, och en av de politiskt ansvariga för nedskärningarna på Sollefteå sjukhus.

Detta är den verklighet invånarna i kommunen får lära sig att leva med, menar hon sedan nämnden fått ett sparkrav på 160 miljoner kronor över tre år.

– Akut ortopedi kräver 5-6 läkare i bakjour till en kostnad av tio miljoner per år. Samtidigt handlar det bara om något enstaka fall per dygn, så vi har gjort bedömningen att det är bättre att skicka patienten till Örnsköldsvik eller Sundsvall.