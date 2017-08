Okända män hade bosatt sig i Maries sommarstuga

När Marie Karlsson i sällskap av sin man, deras dotter och dotterns pojkvän, anlände vid familjens sommarstuga i Västerbotten på fredagskvällen förra veckan upptäckte de att sommarstugan beboddes av oönskade gäster.

– Vi frågade vad de gjorde där. Jag frågade på engelska, "What do you do here?" men de förstod ingenting av vad vi sade. Vi fick använda oss av teckenspråk i stället, säger Marie Karlsson.

Familjens möbler hade männen burit ut på gården, där satt de och rensade bär. Foto: Privat

De oönskade gästerna verkade förstå att de var på fel plats och började packa ihop sina saker. Marie Karlsson tog upp husnyckeln för att visa att det var de som bodde i sommarstugan. Då visade en av männen att låskolven på dörren var borta.

– Det stod bara öppet. Så någon har saboterat och tagit bort den på något sätt, säger Marie Karlsson.

Hon fortsätter:

– Då tog jag upp mobilen och ringde polisen. Jag tyckte att det här var ett polisärende, för de har ju gjort intrång på vår fastighet.

Förutom att männen hade plockat ut möblerna i stugan var platsen även fylld av saker som familjen själva inte ägde.

– Sängar var installerade i stugan. I boden hittade vi bland annat en hårfön, bilbarnstol och en cirkelsåg. Och det fanns mer saker. Jag stod bara och gapade, säger Marie.

Kläder hängde på tork på tork utanför stugan. Foto: Privat

Familjen tillkallade polis

Familjen tillkallade polisen som med hjälp av tolk kunde kommunicera med männen.

– Polisen fick fram att de troligen bott där i två veckor. Grejen är den att stugan står så avsides till att man passerar den inte bara för att. Det är under bärtider och älgjakt som man passerar där oftare, säger Marie.

Patrik Manberg vid polisen i Västerbotten bekräftar för Norran, som först skrev om nyheten, att personerna nu är misstänka för olaga intrång och för skadegörelse.

– Det ledde inte till något gripande, men personerna misstänks nu för olaga intrång och för skadegörelse, för att de bröt sönder dörren för att ta sig in, säger Patrik Manberg till Norran.

Männen hade inte bara tagit dit saker, utan också mängder av bär. Foto: Privat.

"Rädd att de ska komma tillbaka"

Marie tycker att det känns obehagligt att åka till stugan nu efter det ovälkomna besöket.

– Man är ju rädd att de ska komma tillbaka. Att de ligger lågt en vecka eller två och sen kommer tillbaka. De kanske tror vi har glömt det, men se det gör vi inte i första taget, säger hon.

Marie vet inte hur männen hade hamnat där, men enligt henne berättade männen att de hade blivit erbjudna stugan som boende av en annan man.

– De hade tydligen träffat en man ute i skogen någonstans som erbjöd dem att han hade ett boende till dem. Om det är sant det vet jag ju inte, men så sa dem till polisen, säger hon.

Nu vill Marie varna andra som har sommarstugor att hålla koll så att de inte råkar ut för samma sak.

– De som kanske har sina stugor lite avsides och inte aktivt är där. Jag vill att de kollar, avslutar hon.

Expressen har försökt nå Patrik Manberg vid polisen i Västerbotten utan framgång.