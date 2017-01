Föremål inkastat i husbil – började brinna

Några okända personer ska ha kastat in något brandfarligt i en husbil i Eskilstuna.

Larmet kom in vid 00.37 under lördagsnatten om en brand i en husbil i Eskilstuna. Flera personer ska ha kastat in något i husbilen som har fått den att börja brinna för att sedan springa i väg från platsen, skriver polisen på sin hemsida.

Husbilen förstördes invändigt och polisen har hört flera personer i samband med ärendet, men ingen har ännu gripits.

Brottet rubriceras som skadegörelse genom brand.