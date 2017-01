"Pappa, make, och USA:s 44:e president."

Så står det i Barack Obamas beskrivning på Twitter.

I dag, den 20 januari, lämnar han det Vita huset för att svära in landets 45:e president – Donald Trump. I samband med den historiska dagen skriver Barack Obama flera inlägg på Twitter, där han uteslutande riktar sig till det amerikanska folket.

"Stolt över att det här blir en av mina sista handlingar som president. USA är en nation som bygger på andra chanser, och 1 715 personer förtjänade den där andra chansen", skriver han och hänvisar till en tweet från AP Politics:

"Obama benådar mer än 300 fler dömda – vilket blir totalt över 1 700 – mer än någon annan president."

Obama commutes more than 300 more sentences, bringing the total to more than 1,700, more than any other president.

Senare skriver Obama att det har varit hans "livs ära" att tjäna det amerikanska folket:

"Ni har gjort mig till en bättre ledare och en bättre man."

Tätt inpå hyllningen till folket fortsätter Barack Obama:

"Jag tänker inte sluta; Jag kommer vara precis där vid er sida, som en medborgare, inspirerad av era röster av sanning och rättvisa, gott humör och kärlek."

Han skriver vidare:

"När vi blickar framåt vill jag att våra första steg ska vara att reflektera över vad som är viktigast för dig."

Avslutningsvis lämnar Barack Obama folket med orden:

"Jag ber er att fortsätta tro – inte på min förmåga att förändra, men på er egen. Jag tror på förändring för att jag tror på er."

