Donald Trumps dekret om 120 dagars inreseförbud till USA för människor från sju muslimska länder har väckt stor ilska världen över.

Tusentals demonstranter har tagit sig till landets stora flygplatser för att visa sitt missnöje mot beslutet.

Nu sällar sig tidigare presidenten Barack Obama till kritikerkåren. I sitt första uttalande sedan han lämnade presidentämbetet den 20 januari fördömer han inreseförbudet - och hyllar demonstranterna.

Uttalandet har skrivits av Obamas talesperson Kevin Lewis och publicerats på dennes Twitter-konto.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX