Nytt besked från Kim Jong-Un: Bollen ligger hos USA

Bollen ligger just nu på USA:s planhalva. Det säger Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i det senaste uttalandet efter en vecka där ordkriget mellan länderna bara har eskalerat.

Kim Jong-Un uttalar sig i den statliga nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA och säger att det nu är upp till Donald Trump om han väljer att agera, enligt CNN. Kim Jong-Un säger också att han ska "titta lite till på jänkarnas dumma och dåraktiga uppträdande", innan har verkställer hotet om att avfyra missiler mot Guam, en viktig flottbas för USA.

Kim Jong-Un uttalar sig i den statliga nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA och säger att det nu är upp till Donald Trump om han väljer att agera, enligt CNN. Foto: ????? / AP TT NYHETSBYRÅN

Enligt CNN antas uttalandet syfta på den militära övning som USA planerar att göra i samarbete med Sydkorea i slutet av augusti.

Läs mer: Mitt i krisen: USA drar igång jätteövningar

Avvaktar med sin plan

Uttalandet kommer efter att USA:s försvarsminister James Mattis varnade för att det skulle vara "game on" om Nordkorea avfyrade missiler på amerikanskt territorium, skriver CNN.

Men nu har Kim Jong-Un beslutat att avvakta med sin plan att avfyra fyra missiler mot den amerikanska flottbasen Guam, i Stilla havet. Istället vill han alltså vänta och se vad de "dumma jänkarna" gör härnäst.

Det var efter att Donald Trump hotade bemöta Nordkorea med "eld och vrede" som Nordkorea svarade med ett hot om en attack "när som helst" mot den viktiga amerikanska flottbasen.

Kim Jong-Un har beslutat att avvakta med sin plan att avfyra fyra missiler mot den amerikanska flottbasen Guam, i Stilla havet. I Foto: ????? / AP TT NYHETSBYRÅN

Under måndagen så avslöjade tidningen The New York Times att Nordkorea ska ha köpt missiler på svarta marknaden från en ukrainsk fabrik. Fabriken ska enligt tidningen ha historiska kopplingar till Rysslands missilprogram. Förvärvet ska vara anledningen till att Nordkorea så snabbt har lyckats med provskjutningen av en missil som uppges kunna nå USA.

Läs mer: Nordkorea ska ha köpt missildelar från Ukraina