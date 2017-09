Jose väntas enligt prognosen dra sig åt norväst in mot USA:s östkust från sitt läge ute i Atlanten. Foto: National hurricane center

Jose väntas enligt prognosen dra sig åt norväst in mot USA:s östkust från sitt läge ute i Atlanten. Foto: National hurricane center

Mångmiljonstaden New York ligger i riskzonen för att drabbas av orkanväder efter helgen. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Mångmiljonstaden New York ligger i riskzonen för att drabbas av orkanväder efter helgen. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Jose har uppgraderats till orkan kategori 1 med vindstryrkor på upp till 40 meter per sekund. Foto: NOAA/NASA HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Jose har uppgraderats till orkan kategori 1 med vindstryrkor på upp till 40 meter per sekund. Foto: NOAA/NASA HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ovädret förväntas ta en nordlig bana längs USA:s östkust och hotar att slå till mot bland annat New York.

Jose har åter uppgraderats till en orkan, kategori 1, och rörde sig under natten mot USA:s östkust från sitt läge öster om Bahamas, cirka 100 mil utanför det amerikanska fastlandet.

Under lördagen förväntas orkanen ta en nordlig bana och den utgör ett hot mot delstaterna från North Carolina upp till New England, uppger CBS News.

Boende längs östkusten uppmanas vara alerta på att väderläget kan förvärras drastiskt de närmaste dagarna. Samtidigt finns en möjlighet att Jose stannar ute till havs och inte drabbar kuststäder speciellt hårt. Det beror helt på vilken bana ovädret slutligen tar.

– Folk bör hålla ett öga på prognoserna närmaste dagarna, säger meteorologen Dennis Feltgren till New York Times.

Jose kan närma sig New York efter helgen

Vädercentret National hurricane center har utfärdat varning för vidhastigheter upp till 40 meter per sekund, kraftigt regn, höga vågor och livsfarliga strömmar när Jose drabbar östkusten, troligen i början av nästa vecka.

Orkanen hotar att drabba folkrika New York och New Jersey om den behåller kraften på sin nordliga räd.

National weather service i USA riskvarnar i sin lokala prognos för New York-området för översvämningar, omkullfalllna träd, nedblåsta elledningar och strömavbrott, uppger Pix11 News. Kraftigast vindar närmast kusten vid Long Island och Connecticut under tisdagen och onsdagen.

Nya tropiska stormar ligger på rulle

Den tropiska stormsäsongen har haft en hektisk start på Atlanten. Först drabbades Texas av ovädret Harvey med enorma regnmängder. Sedan drog orkanen Irma, som mest klassad kategori 5, in och ödelade flera öar i Karibien innan den fortsatte mot Florida. Stormen Jose har byggts upp bakom Irma.

Orkanen Jose ligger utanför USA:s östkust. Långt ute på Atlanten bildas nya, ännu namnllösa, tropiska oväder så länge havsvattnet är varmt. Foto: National hurricane center

Nu rapporteras om minst ett nytt djupt lågtryck långt ute på Atlanten som hotar att bli stormar eller orkaner, och som förmodas röra sig mot Karibien och USA på västlig bana.

Orkanen Irma drabbade ön St Martin i Karibien med full kraft. 14 personer omkom på ön. Foto: CHRISTOPHE ENA/POOL/BESTIMAGE / /IBL BEST IMAGE

Det nya ovädret, som ännu inte fått något namn, kommer att förstärkas till en tropisk storm med vindstyrkor på redan under lördagen, förutspår National hurricane center.

Norma hotar mexikanska turistorter

Samtidigt hotas Mexikos västkust av ett annat oväder. Det är den tropiska stormen Norma som bildats ute på Stilla havet.

Stormen väntas nå turistorterna vid Los Cabos längs ner på halvön Baja California sent på söndagen eller under måndagen. Det skriver nyhetsbyrån AP.