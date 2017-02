Nya ryska missiler strider mot avtal

I Washington ser man allvarligt på att Ryssland förnyar och flyttar fram sina strategiska vapen.

Enligt ett avtal från 1987 får USA och Ryssland inte ha medeldistansmissiler baserade på land. Det var en av punkterna i avtalet som skulle avsluta det kalla kriget mellan de bägge supermakterna.

Russia's cruise missile violates a landmark arms control treaty that helped end the Cold War, officials say https://t.co/wCJMR74sSG