Ny supervinst för Jan Emanuel – på flyktingar

Jan Emanuel Johanssons röda Ferrari. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / STELLA PICTURES

Den före detta socialdemokratiske riksdagsledamoten och Robinsonvinnaren Jan Emanuel Johansson, 43, blev multimiljonär 2010. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / STELLA PICTURES

Här är den lyxlivsälskande socialdemokraten Jan Emanuel Johanssons nya supervinst – på ensamkommande ungdomar.

Via sitt bolag Hoppetgruppen AB gjorde han under 2016 en vinst på 85 915 kronor per dag.

Notan skickar han till skattebetalarna.

– Marknaden styr i alla sektorer och det här är en bisyssla som jag inte är engagerad i säger, Jan Emanuel.