Ny supermalaria sprids i Thailand

Malaria 2016

Malaria är en parasitsjukdom som sprids till människor via myggor. De vanligaste symtomen är svår frossa och plötslig feber, men även illamående, kräkningar, diarréer, huvud- och muskelvärk. Sjukdomen är utbredd i tropiska och subtropiska områden i världen, framför allt i Afrika söder om Sahara.

Enligt den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterades det globalt 212 miljoner nya fall av malaria under 2015. Majoriteten av fallen (90 procent) smittades i Afrika söder om Sahara.

Mellan 2010 och 2015 sjönk den globala malariaincidensen (nya fall) med 21 procent. Av de som smittades under 2015 estimeras 429 000 personer ha dött till följd av malaria. För barn under fem år rapporterades 303 000 dödfall under 2015.

Källa: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN