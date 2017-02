Ny lag: Våldtäktsmän kan stämma för abort

Tusentals abortmotståndare manifesterade på årliga "March for life" den 27 januari.

Tusentals abortmotståndare manifesterade på årliga "March for life" den 27 januari. Foto: Leslie E. Kossoff / POLARIS POLARIS IMAGES

Tusentals abortmotståndare manifesterade på årliga "March for life" den 27 januari. Foto: Leslie E. Kossoff / POLARIS POLARIS IMAGES

De flesta aborter som görs under graviditetens första tre månader kommer att förbjudas enligt den nya lagen Arkansas Act 45. Den kommer göra det möjligt för kvinnans partner och föräldrar att stämma läkare som genomför aborter på skadestånd och för att förhindra att de genomförs, rapporterar The Independent.

Inga undantag görs vid våldtäkter eller incest.

Vanlig abortmetod förbjuds

Det är republikanerna i delstaten som fått igenom lagen under senaste två månaderna. Arkansas guvernör Asa Hutchinson signerade lagen i torsdags.

Lagen förbjuder att en vanlig abortmetod i graviditetens andra trimester, fostret tas bort med hjälp av vakuum, förbjuds. Proceduren är vanlig 14 veckor in i graviditeten. Av 3 771 aborter i Arkansas under 2015, var 683 med metoden dilation och evakuering, uppger delstatens hälsodepartement till The Daily Beast. Metoden är även vanlig vid missfall. Det är i samband med aborter som detta blir olagligt. Proceduren kommer i fortsättningen klassas som ett brott i Arkansas. Straffet riskerar att bli närmare 70 000 kronor i böter eller sex års fängelse

”Barbarisk procedur”

Republikanen Andy Mayberry, som är engagerad i antiabort-organisationen Right to Life, kallar metoden ”en grym, barbarisk procedur” och något som "inget civiliserat samhälle ska omfamna”.

Liknande lagar har röstats igenom i sex andra delstater. Alabama, Kansas, Louisiana, Oklahoma, Mississippi och West Virginia. I alla delstater förutom de två senaste, har lagen tillfälligt stoppats på grund av juridiska hinder. Aktivister som är för abort menar att lagen ger kvinnans familj kontrollen över hennes hälsa.

– Det finns ingenting hos mig som förstår varför en våldtäktsman eller någon som gjort någon gravid mot hennes vilja, kanske incest, skulle ha rätt till ett sådant beslut, säger Karen Musick, medgrundare till ett nätverk som stöder dem som vill göra abort, till the Daily Beast.

Redan svårt att göra bort i Arkansas

Enligt tidningen är enda möjligheten, om lagen implementeras, att lämna delstaten för våldtagna kvinnor som vill göra abort. Redan i dag är det komplicerat att göra en abort i Arkansas efter tolv veckors graviditet. I dag kräver Arkansas att kvinnor först har ett inledande möte, för att sedan vänta 48 timmar innan de får genomföra aborten. Det här gör att aborter kan fördröjas med en vecka, enligt Karen Musick.

Motstånd väntas

Den nya lagen är den första i sitt slag under Trump-administrationen som tagit ställning mot aborter. Ett av de första beslut som Donald Trump fattade som USA:s president var att stoppa bistånd till utländska organisationer som stöder abort. Den nya lagen i Arkansas kommer att möta motstånd bland abortförespråkarna. De kommer att överklaga och stoppa lagen, precis som man redan lyckats i Alabama, Kansas, Louisiana och Oklahoma.