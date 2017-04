Ny katastrofmätning för Miljöpartiet

Miljöpartiet rasar enligt den senaste opinionsmätningen som Dagens Nyheter och Ipsos genomfört. Medan regeringskollegan Socialdemokraterna går framåt och uppåt faller MP till tre procent. Så lågt stöd bland väljarna har inte Miljöpartiet haft på 16 år.

Miljöpartiet under fyraprocentsspärren

I aprilmätningen ligger MP under fyraprocentsspärren och hade inte tagit sig in i riksdagen om det hade varit val i dag. Så sent som 2014 hade man elva procent men raset har varit brant sedan dess, enligt Ipsos siffror.

Partiet har genomgått flera kriser de senaste åren. Förra våren tvingades bostadsminister Mehmet Kaplan avgå. Dessutom fick Åsa Romson kliva åt sidan som språkrör och hon ersattes av Isabella Lövin.

I DN/Ipsos undersökning bland väljarna har MP illavarslande nog tappat förtroende i kärnfrågor som miljö- och klimatpolitiken. Konkurrensen i dessa frågor har hårdnat i takt med Centerpartiet och dess ledare Annie Lööfs framgångar den senaste tiden.

Chocksiffror dagen efter positiv mätning

Chocksiffrorna för MP kommer dagen efter det att Svenska Dagbladet presenterade en opinionsundersökning gjord av Sifo och där Miljöpartiet landade på fem procent, och som med en liten marginal skulle ge MP fortsatt plats i riksdagen om det hade varit val i dag.

Socialdemokraterna klättrar från 27 procent till 29 procent enligt DN/Ipsos mätning. Sverigedemokraterna är kvar som näst största parti med 18 procent medan Moderaterna får oförändrat 17 procent jämfört med för en månad sedan.

Centern tappar en procentenhet från 13 till tolv procent, liksom Liberalerna som går ner från sju till sex procent. Bland allianspartierna går Kristdemokraterna uppåt från tre till fyra procent. Vänsterpartiet ligger kvar på åtta procent, enligt DN/Ipsos mätning.

Regeringen och statsminister Stefan Löfven ges ett gott betyg för hanteringen av terrordådet i Stockholm 7 april.

69 procent anser att regeringen sig mycket eller ganska bra. Endast elva procent menar att arbetet kan anses som underkänt.