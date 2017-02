Ta fram pulkor och skidkläder och förbered er på snö - för lagom till sportlovet väntas härliga dagar för alla vinterälskande semesterfirare.

Det gråmulna mildvädret med plusgrader och uppehåll fortsätter under söndagen och måndagen i större delen av landet, för att på tisdag ersättas av strålande sol då ett tillfälligt högtryck passerar landet.

Därefter tar vintern över.

Redan under tisdagskvällen sjunker temperaturerna och under onsdagen drar ett snötungt lågtryck in från väster.

– Det blir snö i Norrland och Svealand, men faller som regn i Götaland där det är fortsatt plusgrader, säger Roar Teigen, meteorolog på norska väderinstitutet Storm.

Meteorologen tror att alla skidåkare kan räkna med fint före. Foto: Olle Sporrong

Fint skidföre

Under torsdagen faller termometern ytterligare och det blir minusgrader i så gott som hela landet och på fredagen kan både Svea- och Götaland räkna med snöfall.

För fjällområdena och alla skidbackar och skidspår innebär snöfallet goda nyheter och nästa helg ser ut att erbjuda strålande vinterväder.

– Det blir sol under nästa helg och vintrigt med minus i hela landet, säger Roar Teigen.

Han tror att alla skidåkare kan räkna med fint före:

– I fjällområdet i norr mot norska gränsen är det bra förhållanden och även i Svealand blir skidföret bättre under veckan.

PROGNOS: Så blir vädret där du bor