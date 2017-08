Nordkoreas stora dröm om kärnvapen

Han ser ofta så nöjd ut på bilderna som Nordkorea släpper ut. En storleende Kim Jong-Un som övervakar ännu ett robottest. Det har kommit många sådana på sistone.

Och visst robotproven har för det mesta varit lyckade för Nordkorea detta år. Landet tros nu efter två test i juli ha interkontinentala robotar som även kan nå den amerikanska kontinenten.

Kim Jong-Un är personligen i allra högsta grad involverad. När Nordkorea testade sin första interkontinentala robot den 4 juli så släpptes bilder där den nordkoreanske ledaren står alldeles intill den mobila avfyrningsrampen. Lugnt rökande en cigarett.

Antagligen hade han inte varit så lugn om han då känt till vad The Diplomat – en webbaserad nyhetssajt som är specialiserad på Asien och Stilla havet – senare uppgav.

En leende Kim Jong-Un. Foto: WONG MAYE-E / AP TT NYHETSBYRÅN

Den amerikanska militären hade koll på avfyrningen från luften och observerade roboten på marken i 70 minuter innan den avfyrades. Roboten som Kim Jong-Un stod intill.

En sak som den unge nordkoreanske ledaren fruktar är just att bli röjd ur vägen. Kanske av amerikanska elitförband. Soldater ur elitförbandet Navy Seal Team Six deltog i en övning i Sydkorea så sent som i mars i år.

Det var samma förband som dödade al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin. USA lät göra klart att övningen i Sydkorea var en ”decapitation operation”, i klarspråk en övning i att slå ut ledningen för Nordkorea.

Finns ingen annan ledare

Och det finns ingen annan ledare än Kim Jong-Un. Det är han som är Nordkorea, liksom hans pappa Kim Jong-Il och farfar Kim Il-Sung var före honom.

Denna dynasti har styrt Nordkorea sedan nationens födelse 1948. En slags kommunistisk monarki där makten går i arv från generation till generation. Världen har aldrig skådat något likande.

Den som vill få en snabb inblick kan ju titta på Youtube-filmen med avhopparen Park Yeon Mi. Hon talade tårfyllt vid en ungdomskonferens 2014 om sina upplevelser.

Kim Jong-Un och förre NBA-stjärnan Dennis Rodman i Pyongyang 2013. Foto: JASON MOJICA / AP VICE MEDIA

Vittnesmålet blev viralt i år när det lades upp på Facebook och har setts av över 80 miljoner. Det är egentligen en skam för världen att regimer som Nordkorea fortfarande kan existera år 2017.

Så låt inte Kim Jong-Uns leende bedra. Politiska ledare blir inte mycket hänsynslösare och brutalare än så här.

Fast det är inte den sidan han visar upp till en av sina få amerikanska vänner, den förre NBA-stjärnan Dennis Rodman. Det är mycket som är bisarrt med Nordkorea och Rodmans många besök hos Kim Jong-Un kvalar onekligen in.

En normal person – om man ska tro Dennis Rodman

Och ska vi tro Rodman – det ska vi nog inte – så är Kim Jong-Un en tämligen normal person.

– När han är med andra personer så är han som vilken som helst. Han skämtar, han älskar att spela basket, borttennis, biljard, sa Rodman efter ett besök i mars.

– Han säger att han inte vill bomba någon. Han säger: ”Jag vill inte döda amerikaner”. Han älskar amerikaner.

Kim Jong-Un har ett konstigt sätt att visa det i så fall. Nordkorea har denna vecka ännu en gång trappat upp sina hot mot USA. USA:s president Donald Trump har gjort detsamma mot Nordkorea och använt ord som ingen amerikansk president tidigare gjort.

President Donald Trump ses av många som nyckfyll och oförutsägbar. En impulsiv person som inför många moment av osäkerhet i denna mycket känsliga konflikt.

Det gör onekligen Kim Jong-Un också. Och här försvåras analysen av att omvärlden egentligen vet så lite om honom. En del tror han är galen.

John McCain: "Denna galna, feta unge som styr Nordkorea"

Den republikanske senatorn John McCain har kallat honom just så, ”denne galna, feta unge som styr Nordkorea”. USA:s FN-ambassadör Nikki Haley har sagt att ”vi inte har att göra med en rationell person här”.

Andra varnar för att det är ett misstag att avskriva Kim Jong-Un som en knäppskalle. En brutal och farlig ledare ja. Men någon irrationell tokskalle är han inte.

Den republikanske senatorn John McCain har kallat Kim Jong-Un ”denne galna, feta unge som styr Nordkorea”. Foto: MATTHIAS SCHRADER / AP TT NYHETSBYRÅN

Då skulle han antagligen inte ha klarat sig kvar på tronen. Han fick ta över efter sin pappa Kim Jong-Il innan han egentligen hunnit skolas in på posten.

– Han har fortfarande makten, säger statsvetaren Benjamin Smith till Washington Post. Smith är specialiserad på regimförändringar.

– Han och hans pappa och farfar har behållit makten under en lång rad amerikanska presidenter som går ända tillbaka till Truman.

"Han kändes äldre än vad han är"

Det var under Harry Trumans tid i Vita huset som Koreakriget utbröt 1950. Det är för övrigt ett krig som ännu inte har något fredsavtal. Det är formellt bara vapenvila som gäller.

Michael Spavor är en kanadensare som har många kontakter i Nordkorea. Han är också en få västerlänningar som mött Kim Jong-Un. Detta är hans intryck av den nordkoreanske ledaren, berättat för Washington Post:

– Han agerade väldigt diplomatiskt och professionellt. Han kändes äldre än vad han är. Han kunde vara seriös ibland och rolig ibland, men han kändes inte knäpp eller udda.

Missiltest av roboten Hwasong-14 i Nordkorea den 29 juli. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Men ingen behöver tvivla på brutaliteten. Josef Stalin nickar antagligen gillande i sin kommunistiska himmel – eller helvete – över de utresningar som Kim Jong-Un gjort sedan han tog över efter sin pappa i december 2011.

– Han har anledning att vara rädd över konspirationer på toppnivå i sin regering, speciellt inom militären och säkerhetspolisen, säger Andrej Lankov till Washington Post.

Han är en rysk Nordkorea specialist som bland annat studerat vid Kim Il-Sung-universitetet i Pyongyang.

– Du kan köpa dessa människor, men de kan fortfarande förråda dig. Du måste sätta skräck i dem, och det är vad han gör.

Han gör mer än så. Han röjer dem ur vägen. Bland offren finns många av dem som stod pappa Kim Jong-Il närmast.

Det var förstås en stor ära att få bära Kim Jong-Ils kista. De hade kommit ungefär så högt som man kan komma i den nordkoreanske diktaturen. De flesta är bortrensade i dag, flera av dem har avrättats.

Kim Jong-Uns ingifte morbror, Jang Song-Thaek, till höger, dödades i december 2013. Foto: AP / AP KYODO NEWS

Dit hör Kim Jong-Uns ingifte morbror, Jang Song-Taek, en gång mentor till unge Kim. Han dödades i december 2013.

Förre vice försvarsminister Kim Chol var då redan avrättad. Han begick brottet att inte visa tillräcklig sorg över Kim Jong-Ils död. Han sändes ut i ett fält som besköts av granatkastare.

En annan kistbärare, Hyon Yong Chol, avrättades även han med en udda metod 2015. Han besköts med luftvärn.

Halvbrodern dödades på flygplats i Kuala Lumpur

Och sedan har vi förstås Kim Jong-Uns egen halvbror, Kim Jong-Nam. Det var han som mördades med nervgas på flygplatsen i Kuala Lumpur, Malaysia i februari i år.

– Vad är irrationellt med allt detta? undrar Andrej Lankov. Det irrationella hade varit att kapitulera och överlämna sig till den Internationella brottmålsdomstolen.

En FN-kommission har rekommenderat att Kim Jong-Un ska ställas inför rätta där för brott mot mänskligheten.

Kim Jong-Uns halvbror, Kim Jong-Nam, dödades tidigare i år. Foto: SHIN IN-SEOP / AP JOONGANG SUNDAY

Men Kim Jong-Un har förstås inga planer på att ge upp makten. Han kan komma att styra Nordkorea i decennier och det är mot den bakgrunden hans upptrappade kärnvapenprogram ska ses.

Det fanns en tid då Nordkorea hade Sovjet som säkerhetsgarant. Det försvann när Sovjet upplöstes 1991. Nordkorea har dock alltid haft som filosofi – det kallas juche – att landet ska stå på egna ben.

Och för Kim Jong-Un är ett kärnvapenbestyckat Nordkorea den främsta garanten för att ingen främmande nation – läs USA – ska kunna hota hans maktställning. USA har aldrig gått i krig med en kärnvapennation.

"Nordkoreanerna oroliga över vad som hände med Khadaffi"

Andra despoter utan kärnvapen har däremot fallit. Moammar Khadaffi hade ett kärnvapenprogram men gjorde en uppgörelse med USA efter invasionen av Irak. Väst gick sedan i krig även mot honom.

– Nordkoreanerna är oroliga över vad som hände med Khadaffi och Saddam Hussein, säger Robert Kelly vid Pusan National University till the Guardian.

– De oroas över att amerikanerna vill åstadkomma förändring, och kärnvapen är en garanti för dem att det inte kommer att ske. Det är vad detta egentligen handlar om. Guam är bara ännu ett tomt hot.

– Men Nordkorea kommer inte att retirera. De kommer att fortsätta med sina test till dess de är säkra på att de kan förse sina robotar med kärnvapen. Fram till den dagen så kommer de att svara på amerikanska hot med egna hot.

Nordkorea har provocerat förr

Alltså precis det som pågår nu. Och historien visar att det sällan är hårda ord som utlöser konflikter. Det är konkret handling. Nordkorea har agerat provocerande förr, men främst mot Sydkorea. Kim Jong-Il besköt exempelvis en sydkoreansk ö med artilleri så sent som 2010 och flera sydkoreaner dödades.

Kim Jong–Un gör bäst i att inte provocera USA på samma sätt. Han vet rimligen att det skulle innebära slutet för honom. Och det är trots allt det sista han önskar.