Nordkoreas missiler kan snart nå USA.

Nordkoreas ledare Kim Jong Un. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Det är överraskande tekniska framsteg som ligger bakom den snabba utvecklingen av de interkontinentala ballistiska missilerna. Landet har genomfört en rad av testskjutningar de senaste månaderna då landet arbetar med att bygga en missil som kan nå det amerikanska fastlandet. Den fjärde juli, på USA:s nationaldag, bekräftades den första framgångsrika avfyrningen med en missil som skulle kunna färdas 6 700 kilometer, och på så vis nå Alaska. Landet har tidigare sagt att ett militärt angrepp från USA kommer att resultera i ett fullskaligt krig.

Men USA har inte räknat med att missilutvecklingen skulle gå så här snabbt. Enligt en ny undersökning från Pentagon, som Washintgon post rapporterat om, konstaterar man att Nordkorea kan ha en tillförlitlig, kärnvapen-kapabel interkontinental ballistisk missil redo så tidigt som nästa år. Två år tidigare än beräknat.

Det här bekräftas av uppgifter från Sydkorea som också följts grannlandets missilltest med ökande oro.

Hot mot hela världen

Det är nu viktigare än någonsin att USA och de asiatiska världsledarna sätter tryck på Nordkorea att sluta med sin missilutveckling.

– Det här testet och dess inverkan på vår prognos belyser det hot som Nordkoreas kärnvapen och ballistiska missilprogram utgör för USA, till våra allierade i regionen och för hela världen, säger Scott Bray vid ODNI, Office of the Director of National Intelligence.

Nordkorea uppges dock ännu inte ha utvecklat ett kärnvapenhuvud som kunde transporteras med missilerna. Dock rapporteras landet förbereda sitt sjätte underjordiska atomvapentest.

