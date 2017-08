Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Det uppger tidningen The New York Times som har tagit del av en hemligstämplad amerikansk analys.

Efter flera misslyckade försök att testa missiler har Nordkorea plötsligt lyckats med att avfyra en missil som uppges kunna nå USA. Förklaringen till det ska enligt en hemligstämplad amerikansk analys som tidningen The New York Times refererar vara att landet har köpt motorer till sina missiler på svarta marknaden från en ukrainsk fabrik. Fabriken ska enligt tidningen ha historiska kopplingar till Rysslands missilprogram.

Nordkorea har de senaste två åren ändrat design och bytt tillverkare av missilerna, uppger Michael Elleman, expert på missiler vid International Institute for Strategic Studies, enligt The New York Times.

Analytiker som har studerat bilder av när Nordkoreas ledare Kim Jong-Un inspekterar de nya missilerna har dragit slutsatsen att designen kommer från de modeller som en gångs användes av Sovjetunionen. De motorerna var så kraftfulla att en enda missil kunde bära tio kärnstridsspetsar mellan kontinenter, enligt tidningen.

Gjorda av komplex teknik

Enligt Michael Ellerman är de nya missilerna gjorda av en så komplex teknik att det hade varit omöjligt för Nordkorea att på så kort tid själva framställa de missiler som sköts upp i juli.

Experter och analytiker misstänker att missilerna kommer från fabriken Yuzhmash, i ukrainska staden Dnipro. I nämnda fabrik tillverkades de mest fruktade vapnen under Kalla kriget. Även efter Ukrainas självständighet fortsatte Rysslands missiler att tillverkas där, enligt The New York Times.

Men de senaste åren har fabriken haft det svårt ekonomiskt - och experter tror nu att motorerna till de två missiler som Nordkorea avfyrade i juli kommer från fabriken.

– Den stora frågan är hur många de har och om Ukraina hjälper dem nu. Jag är väldigt oroad, säger Michael Ellerman till The New York Times.