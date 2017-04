Nordkorea har avfyrat ballistisk robot

Nyhetsbyrån Yonhap skriver att Nordkoreas robottest ska ha misslyckats.

Enligt en amerikansk tjänsteman ska roboten ha avfyrats från flygfältet Pukchang, norr om huvudstaden Pyongyang, och initialt förekom uppgifter om att roboten färdats mellan 30 och 40 kilometer innan den slog ner i Japanska havet, eller Östhavet, skriver CNN. Nu skriver dock CNN att roboten inte ens nådde så långt, utan exploderade över land, enligt en amerikansk försvarstjänsteman.

Dock ska stora delar av roboten ha landat ungefär 35 kilometer från flygfältet den avfyrades från.

US official now says North Korea's test missile exploded over land and did not reach the Sea of Japan/East Sea https://t.co/bxR4vQvZ9O pic.twitter.com/4GmFOVf4lB