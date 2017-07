Tre ministrar fanns gick i täten: språkröret och utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, finansmarknadsminister Per Bolund, MP, och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP. Foto: LISA MATTISSON EXP / LISA MATTISSON EXP

Under eftermiddagen tågade mångfaldsparaden genom Visbys gator och förbi NMR:s tält under stort säkerhetspådrag. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Efter att Nazistiska motståndsrörelsen, NMR, slagit upp sitt gröna tält i hamnen dröjde det inte länge förrän protesterna började.

Anna Troberg, förbundsordförande för DIK, Marcus Gustavsson ordförande för HBT-Socialdemokrater i Göteborg, Sören Juvas ordförande för HBT-Socialdemokrater i Sverige ställde sig med ryggen mot NMR:s plats.

- De är emot åsiktsfrihet, mot yttrandefrihet, de står för våld mot personer som inte delar deras värderingar. Nazistiska organisationer har också historiskt mördat oliksinnande. Människor som inte passar in i deras människobild.

"Jag kom för att påverka"

Keyla Incirli, handledare för asylsökande, var en av de som vände ryggen mot NMR-ledarnas tal i hamnen.

- Jag kom för att påverka och lyssna på vad de har att säga. Det jag har hört är absurt. Det är väldigt rasistiskt.

Hon uppfattade NMR: budskap som kränkande och farligt.

- De uttalade till och med vilka länder som inte ska vara här.

Fridolin: Ett felbeslut

Under eftermiddagen tågade mångfaldsparaden genom Visbys gator och förbi NMR:s tält under stort säkerhetspådrag och med tre ministrar i täten: språkröret och utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, finansmarknadsminister Per Bolund, MP, och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP.

- Det är djupt obehagligt men de är här. Därför måste vi ut och höja våra röster. Men jag har all förståelse för att man har åkt hem eftersom man är rädd för nazister, säger Bah Kuhnke och fortsätter:

- Det är här ett av de stora slagen. Nu måste vi upp och slåss.

Gustav Fridolin anser att det var ett felbeslut att ge tillstånd till NMR.

- Det är fruktansvärt att de är här. Det mest fruktansvärda är att det finns nazistiska våldsgrupper i Sverige. Det offentliga måste se hotet från nazismen och att det faktiskt påverkar människor. Det blir så tydligt när personer från JAG, personer med assistans fick stänga ner för att man inte kunde känna sig trygga.