Demonstrationen som gick under namnet ”Unite the right” lockade omkring tusen demonstranter till Charlottesville, Virginia, och inleddes redan på fredagskvällen med ett fackeltåg. Bland deltagarna fanns medlemmar från bland annat Ku Klux Klan, National Socialist Movement, den antisemitiska gruppen Traditionalist Workers Party, den nationalistiska sydstatsorganisationen League of the South och den vita nationalistiska gruppen Vanguard America – vars emblem den mordmisstänkta James Fields fotograferades med på en sköld bara timmar innan han misstänks för att ha kört in i folkmassan och dödat Heather Heyer.