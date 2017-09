Den misstänkte 18-åringen var fosterbarn hos Penelope Jones, 71, och hennes make Ronald Jones, 88. Paret har tidigare tilldelats den brittiska imperieordern MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) av drottning Elizabeth II för sina insatser för utsatta barn.

Foto: LEWIS WHYLD / AP TT NYHETSBYRÅN