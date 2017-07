– Förhoppningsvis blir det så som politikerna lovat. Att det blir mindre störningar i kollektivtrafiken och att fler väljer att åka kollektivt i stället för att ta bilen, säger Daniel Elg, som besökte Citybanan under invigningen i dag.

När Citybanan nu öppnar för trafik flyttar pendeltågen ner under jord till de två nybyggda spåren mellan Stockholms södra och Tomteboda.

Över 500 pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg passerar sträckan mellan Centralstationen och Stockholms södra varje dygn – som tills i dag fått samsats på två spår. Nu kommer kapaciteten för tågen genom centrala Stockholm att fördubblas, för att kunna gå tätare och punkligare.

Statsminister Stefan Löfven, finansborgarråd Karin Wanngård och infrastruktur minister Anna Johansson på rundvandring i nya citybanan i Stockholm. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

En ny station för pendeltågen har öppnats vid Stockholm city, 45 meter under marken och under den blå tunnelbanelinjen, och en i anslutning till tunnelbanan vid Odenplan, som kommer att ersätta Karlbergs station.

"Hoppas det blir som politikerna lovat"

Den främsta anledningen till att man inledde arbetet 2009 var för att få bort flaskhalsen runt Karlberg, och att få bort pendeltågen från Stockholms centralstation.

När Citybanan nu öppnar för trafik flyttar pendeltågen ner under jord till de två nybyggda spåren mellan Stockholms södra och Tomteboda. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bygget landade till slut på 16,8 miljarder kronor, enligt 2007 års prisnivå. Ytterligare 4,5 miljarder har lagts på tåginköp.

Sex personer har dött i bygget av Citybanan

Totalt har sex arbetare omkommit under arbetet med tunneln. Trafikverket fick i förra veckan hård kritik för att ha prioriterat låga priser framför säkerhet i upphandlingarna, menade fackföreningen Byggnads i SVT.

Samtidigt har tunnelbygget räddat liv – under vinterns snökaos, när all trafik stod still, kunde en ambulans lotsas mellan Södersjukhuset och Karolinska genom tunnlarna. Man vill även förebygga olyckor genom att bygga glasväggar med dörrar längs de nya plattformarna.

Tunnelbygget har räddat liv – under vinterns snökaos, när all trafik stod still, kunde en ambulans lotsas mellan Södersjukhuset och Karolinska genom tunnlarna. Foto: MICHAELA HASANOVIC

På invigningsdagen var besökarna förväntansfulla. Nynäshamnsbon Anders Wilhelmsson tror att banbygget kan underlätta i hans vardag.

– För oss som kommer från Nynäshamn tror jag att den kommer att vara jättetrevlig och bra. Det kommer nog att förbättra för vår del, säger han.

Det första tåget går klockan 05.04 på måndag morgon.