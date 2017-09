När Trump äntrar talarstolen i FN är det i ett forum han själv tidigare förolämpat och nedvärderat. "Ett slöseri med tid och pengar", sa han under sin valkampanj.

Men oavsett vad presidenten tidigare tyckt om FN tänker han inte missa chansen att ge sin syn på världspolitiken när högt uppsatta ledare från 193 medlemsländer är på plats.

Kommer att ge eko världen över

Det blir Trumps första tal inför generalförsamlingen i FN. Och det kommer att höras över hela världen.

Trumpanhängare och motståndare drabbar samman i en konfrontation inför presidentens anförande i FN-skrapan i New York. Foto: PETER FOLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Politiska bedömare i USA tror att Trump kommer att attackera Nordkorea och Iran i sitt tal. Man kan förvänta sig utspel om att dessa länders kärnvapenprogram måste stoppas.

"Trump kommer att tala i extremt tuffa termer om Nordkorea och hotet de utgör mot vår säkerhet och mot alla andra nationer som är representerade i det rummet", säger en Vita huset-källa enligt CNN.

En av få som verkligen sett Trumps tal i förhand är USA:s FN-ambassadör Nikki Haley. Hon säger enligt nyhetsbyrån AFP att Trumps tal kommer att "lämna ett rejält avtryck".

– Han slår till mot rätt personer, och omfamnar rätt folk, säger Haley enligt AFP.

Talar om kampen mot extremism och terrorism

Klart är att mycket står på spel i ett osäkert politiskt världsläge.

När Donald Trump talade i Saudiarabien i maj tidigare år uppmanade han muslimer världen över att stå upp mot extremister som begår illdåd i religionens namn.

I Warzawa i Polen betonade Trump vikten av att bevara "västerländsk civilisation" i en era där vi lever i fruktan på grund av terrorism. Den sortens retorik återkommer sannolikt vid talet i FN, uppger en regeringskälla enligt Time.

Donald Trump i FN-huset med det amerikanska FN-ambassadören Nikki Haley. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Frida Stranne, USA-expert och krönikör i Expressen, tror att Trump tar tillfället i akt att förklara hur han vill förändra ett FN som han kritiserat i hårda ordalag.

– Det är hans första framträdande i FN och han har med största sannolikhet planerat väl med sin administration att han ska föra fram det här igen. Han vill att FN ska bli mer effektivt, säger Frida Stranne och fortsätter:

– Det är samma budskap som Trump hade under valkampanjen när han använde begreppet "make America great again", och att man nu ska göra "United Nations great again".

"Trump måste göra vissa klargöranden"

Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair (labour) säger till CNN att Trump måste göra en rad klargöranden. Det gäller klimatavtalet i Paris, kommer USA att dra sig ur, och det gäller Natosamarbetet.

– I Europa undrar man över alliansen med USA. Han måste försäkra åhörarna om att USA är starkt nog att stå med sina allierade och mot sina fiender, säger Tony Blair.

Norges statsminister Erna Solberg är, liksom svenske kollegan Stefan Löfven på plats i USA för att bland annat höra talet.

Bråk kring video där Hillary Clinton får boll i ryggen

I en intervju med norska tidningen VG får hon frågan om presidenten har problem med kommunikationen, med anledning av debatten kring den video som föreställer Trump när han slår en golfboll i ryggen på Hillary Clinton. Video är påhittad men Trump gillade den och retweetade den på Twitter

– Ja, det är ett hopplöst sätt att kommunicera politiskt. Det är inte roligt, men jag vet inte om jag vill se det i ett könsperspektiv, jag tycker bara att det är ett dåligt sätt att kommunicera politiskt, säger Erna Solberg till VG:

Donald Trump kommer att hålla sitt tal i FN i New York i dag 10.30 lokal tid, 16.30 svensk tid.