TEL AVIV. IS terrorvälde är inte det värsta problemet i Mosul och övriga Irak.

Irakiska regeringsstyrkor, kurdiska trupper och shiamuslimska milisförband rycker fram mot miljonstaden Mosul för att befria invånarna från IS förtryck. Islamisternas terrorvälde har i flera år hotat Irak – men det är inte den största olyckan som kan drabba det sargade landet.

Irakiska experter, som flytt till Sverige, varnar för att Iraks största damm kan brista och lägga Mosul, huvudstaden Bagdad och en lång rad andra städer under vatten. Dammen är byggd på löslig berggrund och risken är akut.

Situationen är extremt farlig

De talar om en katastrof av ”bibliska proportioner”, om en 28 meter hög flodvåg som skulle få ”större effekt än en atombomb”.

– Situationen är extremt farlig. Dammen med elva miljarder kubikmeter vatten kan bryta samman när som helst. Det blir som en tsunami som dränker allt i dess väg: städer, broar, vägar, fabriker, säger Nasrat Adamo, tidigare biträdande statssekreterare med ansvar för dammar på Iraks vattenförsörjningsdepartement.

Irakiska regeringsstyrkor kämpar för att befria Mosul från terrorsekten IS. Foto: Hadi Mizban / AP TT NYHETSBYRÅN

– Jag har varit medveten om dammens problem hela mitt yrkesliv. Vi försöker väcka världsopinionen. Den irakiska regeringen är både hjälplös och hopplös.

– Det blir en historisk katastrof. Det kan ske i morgon, det kan ske om tio år. Men det kommer att ske, ingen kan vetenskapligt förutsäga exakt när, säger han.

Nasrat Adamo tvingades fly från Irak 2006 – som kristen blev han hotad – och bor nu i Norrköping. Han har haft en rad nyckelposter i Iraks vattenförsörjning och var bland de ingenjörer som övervakade bygget av Mosuldammen i början av 1980-talet. Tillsammans med en annan irakisk expert i exil, Nadhir Al-Ansari, professor i geologi vid Luleås tekniska universitet, varnar han nu för den annalkande katastrofen i det gamla hemlandet.

Hotar hela området

Deras opinionsbildning börjar få resultat. En rad internationella medier uppmärksammar faran, den amerikanska tidskriften The New Yorker publicerar i sitt nya nummer en lång artikel om dammen under rubriken ”Större fara än IS?”.

Nadhir Al-Ansari

Dammen ligger cirka sex mil från Mosul vid den stora floden Tigris som flyter genom hela Irak. Floderna Eufrat och Tigris är de två floder som sedan urminnes tider skapar ett stort bördigt område, ”civilisationens vagga”, i vad som i dag är Irak.

Problemet är att dammen, som blev färdig 1984 och nu hotar hela detta område, är byggd på en berggrund av bland annat kalksten och gips. Framför allt gips löses lätt upp i vatten och det är vad som sker när det läcker från dammen. Det vållar hål och sprickor utöver de många som redan finns i den porösa grunden.

Effekten blir att dammen när som helst kan sjunka ned i ett väldigt slukhål. Den är redan i ständig rörelse, enligt experterna.

Det gjordes många misstag

För att motverka detta fyller man i håligheterna med en blandning av cement och bentonit. Men det är inte tillräckligt, läckorna fortsätter och sprickorna växer.

– Jag var med när dammen byggdes. Det gjordes många misstag, redan 1986 varnade jag för problemen, men regimen trodde mig inte. Sedan dess har det bara blivit värre, säger geologen Nadhir Al-Ansari, som flydde från Irak 1995 och bor i Sverige sedan 2007.

– IS ockuperade dammen 2015 och förstörde det mesta av maskineriet. Den återerövrades, men sedan dess har fyllningsarbetet inte fungerat lika bra som tidigare, säger han.

Luleåprofessorn Nadhir Al-Ansari citerar flera internationella undersökningar som varnar för att upp till 1,5 miljoner människor kommer att dödas och sju miljoner blir hemlösa om dammen brister. Och det hela kommer att gå mycket snabbt.

Om dammen brister kan Mosul ödeläggas Foto: / WIKI COMMONS

– En halv miljon kubikmeter i sekunden forsar ut, det når Mosul på fyra timmar. Flodvågen är 28 meter hög och dränker nästan hela staden. Sedan drabbas ytterligare 32 städer på väg mot Bagdad, säger Nadhir Al-Ansari.

– Vågen når Bagdad inom 44 timmar, då är den fyra meter hög och täcker nästan hela staden. Bagdad är en mycket platt stad så det får förödande effekter.

– Det blir större effekt än av en atombomb. Allt blir förstört, säger han.

Om dammen blev ett misslyckande, skulle han bli hängd

Också Iraks långa historia av förtryck, krig och konflikt förvärrar läget. Liksom många andra stora projekt beordrades bygget av diktatorn Saddam Hussein – och inga tjänstemän eller experter vågade påtala problem som kunde vålla förseningar. Den irakiske vattenförsörjningsministern fruktade för sitt liv om han gjorde Saddam besviken.

– Han sa att om dammen blev ett misslyckande, skulle han bli hängd, säger Nasrat Adamo, som var biträdande statssekreterare i samma departement, till The New Yorker.

Nasrat Adamo

En rad krig och invasioner liksom internationella sanktioner riktade mot Irak har också försvårat underhåll och reparationer av dammen, som enligt en amerikansk undersökning är ”den farligaste dammen i världen”. IS erövring 2014 kan ha inneburit ett avgörande dråpslag. Den var visserligen kortvarig, kurdiska trupper tog tillbaka dammen efter tio dagar. Men det viktiga fyllningsarbetet avstannade – och upphörde i hela 18 månader, enligt vad Adamo säger till The New Yorker. ¬

– Katastrofen kan komma om några månader. Jag fruktar vårfloden. Om det blir kraftig snösmältning kan dammen fyllas på och kollapsa, säger Nadhir Al-Ansari.