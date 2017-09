Expressen har granskat de anmälningar som kommit in till justitieombudsmannen, JO, och riktar sig mot några av landets tyngsta anstalter. Flera av anmälningarna kommer från några av landets mest uppmärksammade mördare - eller mordbeställare.

En av dem är Martin Jonsson som förra året mördade Lotta Rudholm som han haft en kortare relation med. I våras klagade Jonsson till både JO och förvaltningsrätten på att han nekats besökstillstånd och telefonkontakt med en kvinna, något som Aftonbladet tidigare berättat om. I överklagandet till Kriminalvården understryker han att deras relation är "vänskaplig" och "platonisk". Till förvaltningsrätten utvecklade han sig:

"Skälet att jag dömt för våld i nära relation är ovidkommande när det gäller mina besök, dels för att det inte är del av min dom samtidigt som att det bör anses vara en viktig del i vården för mig att lära ha normalt kontakt med kvinnor."

Martin Jonsson dödade Lotta Rudholm, 41. Foto: POLISEN

Jonsson ansåg till och med att den uteblivna kvinnokontakten skulle ha en skadlig effekt på honom:

"Att inte låta mig träffa kvinnor förutom anstaltspersonal är enligt mig direkt till skada för min psykiska hälsa."

LÄS OCKSÅ: Martin Jonsson, 33, dödade Lotta

Nekades kontakt med kvinnor

Kriminalvården pekar i sitt beslut på hur Jonsson förhöll sig till sitt mordoffer:

"I det fall Martin Jonsson skulle inleda en ny relation under verkställigheten bedöms risken för våld vara klart förhöjd. Relationen till aktuellt brottsoffer var kortvarig, våld förekom tidigt i relationen och våldet eskalerade snabbt. En ny relation kan därav innebära en hög och akut risk för den andra parten."

Fredrik Wilhelmsson, enhetschef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, säger att besöks- och telefontillstånden bedöms i varje enskilt fall:

– Man kan inte säga att du har slagit ihjäl en kvinna och kan därmed aldrig få besöks- eller telefontillstånd för kvinnor i allmänhet. Ett sånt generellt förbud medger inte lagen utan det är en prövning i varje enskilt fall, att med just den här kvinnan är det inte lämpligt av säkerhetsskäl.

LÄS OCKSÅ: Galak Osman får sänkt straff i hovrätten för dödsskjutning

Just kontakten med omvärlden är ett återkommande klagomål. Dråpdömde Galak Osman uppger i en JO-anmälan att han fått varningar från Kriminalvården för att ha "manipulerat telefonen", vilket gått ut över hans kontakt med sin mamma.

Galak Osman är dömd till tio års fängelse för dråp. Foto: RIKSKRIMINALEN

"Det nummer går till min mor som betyder allt för mig och som påverkar mig på ett positivt sätt, min tillvaro på anstalten", skriver Osman om telefonnumret han nekas ringa.

Manipulerat telefonen

Osman är inte ensam om att ha anklagats för att ha manipulerat telefonen vilket Kriminalvården ska ha upptäckt via "nätdetektering". Just nu pågår också en annan JO-utredning i frågan om manipulerade telefoner.

Fredrik Wilhelmsson på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning säger:

– Man får telefontillstånd till en specifik person och en specifik telefon. Om man försöker manipulera det och kopplar in ett trepartssamtal eller vidarekopplar så säger vårt system ifrån. Först får man en varning. Fortsätter man så drar vi in telefontillståndet.

LÄS OCKSÅ: Mördaren Erik Ljungström till sjukhus efter Kumla-slagsmål

– Om man fått telefontillstånd till mamma men mamma då vidarekopplar till mc-klubben, till utlandet eller till maffian - då hade vi inte behövt ha telefontillstånd utan kunde säga att man får ringa vart man vill, säger Wilhelmsson och tillägger att de manipulerade telefonsamtalen bara rör sig om några promillen av alla samtal som rings av fångar.

Erik Ljungström slog ihjäl Karen Gebreab på Huddingehäktet 2011. Foto: POLISEN

Andra JO-anmälningar gäller enklare saker än risk för återfall i brott eller möjligheten att ha kontakt med omvärlden. Erik Ljungström, som 2011 slog ihjäl Karen Gebreab på Huddingehäktet, har i en anmälan klagat på att han fått för lite yoghurt och andra mjölkprodukter - och de han fått har ibland haft kort hållbarhetsdatum. Ljungström förklarade för JO yoghurtens betydelse:

"Jag har en känslig mage så yoghurt och filmjölk hjälper mig mycket plus att jag häromdagen fick en så stark maträtt att jag fick ont i magen."

"Spydde dagligen"

Anstaltstidens påverkan på hälsan är också ämnet för mördaren Martin Törnblad, som tillsammans med sin förra flickvän Sara Lundblad dömdes 2015 för mordet på hennes pappa. Törnblad har varnats av Kriminalvården för arbetsvägran när han inte deltagit i jobbet på anstaltens pulverlackering. Han vill att JO ska se till att varningen stryks.

LÄS OCKSÅ: Martin Törnblad anmäld för hot mot kriminalvårdare

I ett brev till Expressen skriver han att jobbet orsakade migrän som gjorde att han "spydde dagligen":

"Mitt val stod mellan att gå och må skit till pulverlacken eller ta mig till isol (isoleringsavdelningen, reds anm) för ny placering", skriver Törnblad och tillägger att han i fråga om sin morddom känner "viss säkerhet över att få resning".

Martin Törnblad dömdes för mordet på Göran Lundblad utanför Kalmar 2015. Foto: MICKE ÖLANDER / MICKE ÖLANDER

JO la däremot ingen vikt vid Törnblads klagomål utan avskrev det utan att undersöka saken närmare.

Kasmand Develhon, som dömts för att ha knivmördat sin förra flickvän 2013, har vänt sig till JO för att han ska slippa betala 294 kronor som Kriminalvården krävt honom på efter att det upptäcktes att klockradion i hans cell saknade antennsladd. Develhon menar att han är falskt anklagad för skadegörelse, men JO valde att inte utreda frågan.

LÄS OCKSÅ: Kasmand Develhon döms för knivmordet

När Expressen har brevkontakt med Develhon skriver han att han vägrar "ta på mig någonting som jag ej har gjort, det är den enda av värdighet som jag känner att jag har kvar efter allt hemskt som har hänt".

Kasmand Develhon är dömd för att ha knivmördat sin förra flickvän 2013. Foto: PRIVAT

"Musikterror"

En annan med klockproblem är Reza Almasi, som är dömd för rånmordet på guldhandlaren Leif Klatzkow 2013. I flera anmälningar till JO klagar han på att Kriminalvården inte tillåtit honom att ha en dyr träningsklocka och att avsaknaden av en väckarklocka gör det svårt för honom att hålla koll på dygnets bönetider.

LÄS OCKSÅ: Straffet skärps för mordet på Leif, 73

I en annan anmälan är Almasi också kritisk till att Hallanstalten har installerat högtalare i delar av isoleringsavdelningen där de spelar klassisk musik. Enligt Almasi har musiken vid vissa tillfällen spelats fram till klockan 23 på kvällen. Almasi skriver:

"Jag och flera andra intagna har sagt att det är psykiskt påfrestande, att tvärtom så känner man sig kränkt och blir arg, att detta är musikterror, taktiker som använts i fångläger som t.ex. Guantanamo."

Reza Almasi är dömd för rånmordet på guldhandlaren Leif Klatzkow 2013. Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM

JO kontaktade Hallanstalten som berättade att musiken spelas på låg volym dagtid fram till klockan 19. Kriminalvården tillade: "Det är mycket lyhört på avdelningen och musiken ska minska risken för att intagna hör samtal mellan andra intagna och personal. Många intagna är rädda för att deras identitet och andra uppgifter ska röjas."

Ensamheten

Flera av klagomålen till JO gäller placeringen på Kriminalvårdens högsäkerhetsavdelningar. Där är det ofta ensamheten som gnager.

Nenad Misovic, dömd till livstids fängelse för mordet på gangsterbossen Ratko Djokic 2003, berättar i sin JO-anmälan att han suttit inne i tolv år och "största delen har jag suttit ensam eller med personer som inte är social."

LÄS OCKSÅ: Han vägrar att vittna mot spelkungen

I ett brev till Expressen beskriver han sin nuvarande placering:

"Just nu jag sitter placerat bara med en medintaget (radikaliserat islamist som inte kan prata svensk språk och jag inte kan hans moderspråk)."

Nenad Misovic är dömd till livstids fängelse för mordet på gangsterbossen Ratko Djokic 2003. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Södertäljenätverkets utpekade ledare Bernard Khouri, som är dömd till livstids fängelse för bland annat anstiftan till tre mord, riktade i vintras kritik mot Kriminalvården för att han än en gång fått fira jul ensam - det var den sjätte julen i ensamhet, enligt hans JO-anmälan. När han ibland fått sitta tillsammans med en annan fånge har inte heller det varit till belåtenhet:

"Jag har fått dras med fångar, vissa av dessa som torde vara till gränsen av idioter, eller att de varit rädda för mig, de har fått gå på p-18 (frivillig isolering, reds anm), eller hållit sig på sin kant, dvs, det gick inte att umgås med dessa. Under hela min tid på fenix, det har varit ensam, in med en fånge på prov, sedan ensam, sedan in med en fånge på prov, och ensam, sedan in med en fånge på prov osv."

LÄS OCKSÅ: Gängledare hotar slita terroristen i stycken

I ett brev till Expressen skriver Khouri:

"Men varför skall du skriva om trams som JO-anmälan. Skriv om något vettigare, än dessa trams. Vem fan läser sånt, och vem fan bryr sig att media rapporterar om sånt."

Södertäljenätverkets utpekade ledare Bernard Khouri, som är dömd till livstids fängelse för bland annat anstiftan till tre mord Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM

Svårt att placera vissa fångar

Fredrik Wilhelmsson på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning säger att placeringarna på säkerhetsavdelningarna är ett komplicerat pussel. I nuläget sitter bara 18 fångar på så kallade Fenixavdelningar vilket gör det svårt att para ihop fångar på ett bra sätt. Ett problem är att de som placeras ihop blir ovänner - eller att det är olämpligt att låta vissa sitta tillsammans av rehabiliteringsskäl:

Fredrik Wilhelmsson på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.

– Vi ska behandla våra klienter så att de kommer bättre ut. Att då sätta dem i miljöer med andra gängkriminella från samma gäng är inte gynnsamt. Av samma skäl ska vi inte sätta dem ihop när vi tror att de rekryterar till sina gäng.

Från Kriminalvårdens synvinkel, är det skadligt när fångar får sitta i ensamhet?

– Ja, absolut. Det är inte bra för någon att sitta ensam. Men då kompenserar vi så mycket vi kan när vi helt enkelt inte kan få ihop en kombination, med betydligt högre personalnärvaro och mer aktiviteter, säger Wilhelmsson.

Expressen har sökt Erik Ljungström, Galak Osman och Martin Jonsson. Reza Almasi avböjer att kommentera sina JO-anmälningar.