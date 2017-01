4 maj 2016: Expressen avslöjar att den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, skrivit ett falskt löneintyg till sin medarbetare och före detta livvakt.

Sahlin har skrivit att livvakten tjänar 120 000 kronor per månad när han i verkligheten har en lön på 43 000 kronor.

Intyget använder livvakten för att köpa en lyxlägenhet för tio miljoner kronor i Saltsjöbaden utanför Stockholm.

4 maj 2016: Mona Sahlin avgår från posten som nationell samordnare efter Expressens granskning. Även livvakten lämnar tjänsten som nationell samordnare.

Åklagare inleder en förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande.

7 maj 2016: Mona Sahlin gav livvakten en vip-plats för sin lyxbil för 50 000 kronor. kulturdepartementet fick betala. Han fick även rapportera till en annan chef och friheten att välja bort kommitténs viktiga veckomöten.

9 maj 2016: Mona Sahlin försökte anställa sin före detta livvakt i den statliga kommittén en gång tidigare men fick då nej av den borgerliga regeringen.

11 maj 2016: Expressen avslöjar att Sahlin skrivit ännu ett falskt löneintyg åt sin före detta livvakt.

Också i detta intyg överdriver Sahlin livvaktens statliga lön och påstår att hon betalar honom en lön på tiotusentals kronor i månaden av privata pengar trots att hon under samma tid inte betalade in några arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

12 maj 2016: Expressen avslöjar att Mona Sahlins falska löneintyg användes för att finansiera den före detta livvaktens lyxliv. Bara två dagar efter att Sahlin skrivit under det nya falska intyget köpte livvakten en lyxbil för närmare en miljon kronor.

12 maj 2016: Mona Sahlin lämnar Systembolagets styrelse efter Expressens avslöjanden om falska intyg och speciella förmåner för hennes dåvarande livvakt.

16 maj 2016: Expressen avslöjar att polis och åklagare tagit del av ett andra falskt löneintyg som Mona Sahlin misstänks ha skrivit till livvakten.

10 juni 2016: Mona Sahlin ansöker om statsrådspension. Pensionsavtalet innebär att Sahlin totalt kan få sammanlagt 3 574 252 kronor fram tills hon fyller 65 år.

9 september: Expressen avslöjar att åklagare och polis hittat ett tredje intyg från Sahlin. Åklagare Anders Jakobsson bekräftar intyget men vill inte berätta om innehållet. Jakobsson berättar att förundersökningen fortskrider och att tre utredare jobbar med fallet.

21 september: Mona Sahlin och hennes tidigare livvakt delges misstanke om brott, och den senare hämtas under dagen in till förhör. Via sin advokat menar Mona Sahlin att hon nekar till brott och att hon inte skrivit falska intyg.

13 oktober: Expressen avslöjar att Mona Sahlin och den förre livvakten, i samband med en tjänsteresa i USA, besökte en MMA-gala i Houston under 2015. De extra dagarnas utgifter, som bland annat innwefattade boende på lyxhotell, fick skattebetalarna stå för.

26 oktober: Som nationell samordnare skrev Mona Sahlin ett intyg för att den misshandelsdömde MMA-fightern Alexander Gustafsson skulle få visum till USA. För detta fick Sahlin biljetter värda tusentals kronor till en MMA-match på Tele2 arena. Enligt Thorsten Cars, docent och expert på korruptionslagstiftning, är det något som en åklagare bör titta på.

12 januari 2017: Mona Sahlin kallas till nya förhör, efter att nytt material hämtats in.