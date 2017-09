Moderaternas ISK-hot mot Magdalena Andersson

Inför höstens budget drog regeringen tillbaka två skattehöjningar efter protester från allianspartierna - 3:12-reglerna och brytpunkten för statlig inkomstkatt.

Nu seglar förslaget om att beskatta investeringssparkonton, (ISK), upp som nästa potentiella skattebråk.

Sverigedemokraterna vill stoppa regeringens föreslagna skattehöjning på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar - och vill ha med sig Moderaterna.

– Jag träffar gärna Moderaterna för att diskutera frågan, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Efter onsdagens budgetdebatt får han nobben av Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson.

– Det är inte aktuellt att göra det.

Kristersson: "Vill inte bryta sönder budgeten"

Kristersson pekar särskilt ut skattehöjningen ut ISK som "en av flera dåliga saker med den här budgeten" men han vill inte bryta sönder budgeten.

– Utgifter och inkomster måste hänga ihop i en budget. Jag är mycket bestämd på att man inte ska bryta ut enskilda inkomster och utgifter ur en budget. Då går det inte ihop till slut.

Samtidigt lägger han nu bollen i knäet på finansminister Magdalena Andersson och kommer med ett indirekt hot.

– Nu kompliceras det av att Socialdemokraterna håller på att ändra uppfattning. Vi har länge haft gemensamma spelregler hur man sköta en budget även fast man tycker olika. Nu håller S på att lämna den ståndpunkten och om de gör det då måste vi tänka på hur vi ska hantera budgeten. Det kan inte vara så att alliansen står upp för strama regelverk i budgeten och S tar sig friheten att tillsammans med SD göra tvärtom, säger han.

Kristersson säger sen att han inte tror att det kommer att gå så långt, "det här är för viktiga saker".

Kristdemokraterna är inne på samma linje.

- Vi vill värna en sammanhållen budgetprocess. Sen är det klart att spelreglerna måste vara samma för oss som för regeringssidan. Man kan se på en del besked som regeringen lämnat i budgetprocesskommittén att man kanske vill ha det på ett annat sätt, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed.

L: "Kommer driva vårt förslag"

Mats Persson, Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson säger att de till att börja med ska läsa igenom budgeten noga nu, men att deras inriktning är att det är ISK-beskattningen är en felaktig skatt.

– Från liberalernas sida kommer vi i vår budget föreslå att de första 100 000 kronorna är skattefria. Det ska löna sig att spara i Sverige.

Så ni håller med SD i detta?

– Vi kommer att driva vårt förslag i riksdagen.

C: "Det första vi river upp efter valet"

Centerpartiets Emil Källström säger att ISK-beskattningen är prioriterad om man kommer till makten.

– Det är dåligt att höja skatten på sparande. Det behövs långsiktiga spelregler. Människor sparat med horisonter på flera decennier. Det är det första vi kommer riva upp efter valet.

Under onsdagens budgetdebatt drabbade Kristersson och finansministern samman om just budgetreglerna. Han anklagade Magdalena Andersson för att under 2013 brutit ur delar ur budgeten och vädjade till finansministern.

– Om ni skyddar budgeten på er sida, kommer vi göra det på vår sida.

Magdalena Andersson anklagade i sin tur alliansen för att bryta sönder hela budgetprocessen efter vårens hot om misstroende om inte regeringen skulle dra tillbaka några förslagna skattehöjningar.