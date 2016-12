Misstänkte 20-åringen förs bort från häktet

Under häktningsförhandlingen beslutades att den dubbelmordsmisstänkte 20-åringen ska genomgå en psykundersökning.

Den 20-årige mannen är helt ostraffad sedan tidigare och säger att han är oskyldig till anklagelserna om att ha mördat en 71-årig kvinna och en 62-årig man i Råbo utanför Hudiksvall på kvällen den 22 december.

Han ska vid samma tidpunkt, enligt egna uppgifter, ha befunnit sig på en helt annan plats där han utsatts för ett rånförsök med kniv och fått skärskador i en hand.

Men det betvivlar både åklagaren Christer Sammens och häktningsdomaren i Hudiksvalls tingsrätt. Innan åtal ska vara väckt, den 10 december, ska mannen genomgå en paragraf 7-utredning, en liten så kallad sinnesundersökning.

Detta efter beslut i Hudiksvalls tingsrätt.

Det här innebär att 20-åringen kommer att föras bort från häktet för att få träffa och samtala med en rättspsykiater. Syftet med utredningen är att ta reda på om det "kan misstänkas" att han lider av en allvarlig psykisk störning.

"Lider av en psykisk ohälsa"

Mannens försvarare Jan Nyman bekräftar att hans klient har en historia av psykisk ohälsa.

– Han lider av en psykisk ohälsa och har gjort så under en tid. Men jag tänker inte gå in på det närmare eftersom det faller under den medicinska sekretessen. Men eftersom åklagaren har berättat om det här så bekräftar jag att han lider av psykisk ohälsa.

Den bilden bekräftas också av en av hans vänner i Expressen:

– När han gick bakom någon kunde han tänka: "Så det skulle vara att skära halsen av dem", berättar kamraten.

Enligt vännen handlade det om tvångstankar om att utöva grovt våld. 20-åringen var under en tid inlagd och fick behandling – men ska inte ha uppvisat något förändrat beteende när han kom ut igen:

– När vi pratade efter att han skrivits ut, då frågade jag: Vad känner du nu? Han sa att han inte hade slutat att ha de där tankarna, berättar kamraten.

Oklart när utredningen sker

Advokat Jan Nyman vet inte exakt när hans klient ska genomgå den lilla sinnesundersökningen.

– Det kommer att göras under häktningstiden. Men jag har inte fått besked om det, det har inte ens gått ett dygn sedan häktningsförhandlingen.

Inför tisdagens häktningsförhandling har Jan Nyman haft kontakt med 20-åringens närmast anhöriga.

– Det handlar om en kontakt där jag i princip har presenterat mig för dem.