Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir, Mohammed Aallaa och Salh el Karib har under dagen förhörts av polis.

Under hård polisbevakning fördes de fyra män som misstänks för inblandning i terrordåden i Barcelona och Cambrils till Madrid under måndagskvällen.

Under sena måndagskvällen anlände de fyra misstänkta terroristerna till Madrid dit de förts från Barcelona under hård polisbevakning. Under tisdagen har det hållits förhör med dem i en domstolsbyggnad i staden, skriver La Vanguardia.

En av dem är Mohamed Houli Chemlal, 21, som skadades i explosionen i den misstänkta bombfabriken i Alcanar. Han fördes till Madrid klädd i pyjamas efter att ha vårdats på sjukhus för de skador han fick vid explosionen.

Mohamed Houli Chemlal, 21 Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Det var även han som var den första att bli förhörd, och han som kom med uppgifterna att en större attack var planerad. I den misstänkta bombfabriken i Alcanar, hittades bland annat 120 gasflaskor av polis.

Under attackerna i och omkring Barcelona dog femton personer och en bra bit över 100 personer skadades.

Terroristernas misstänkta bombfabrik i Alcanar. Foto: JAUME SELLART / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

De övriga tre männen är Driss Oukabir, 28, Mohammed Aallaa, 27, och Salh el Karib, 34. Den förstnämnda är bror till Moussa Oukabir som var en av de terrorister som sköts ihjäl av polis i Cambrils.

Terroristerna besökte Paris innan terrorattentaten

Nu har det även framkommit att flera av terroristerna ska ha gjort en blixtvisit i Paris mindre än en vecka innan dåden. Vad de gjorde där är fortfarande oklart men något som utreds, enligt Frankrikes inrikesminister Gérard Collomb. Han betonar dock att Frankrike inte hade några uppgifter om just den terrorcell de här männen tillhörde, skriver La Vanguardia.

Terrormisstänkte Driss Oukabir, 28, är bror till Moussa Oukabir som var en av de terrorister som sköts ihjäl av polis i Cambrils. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Upptäckten gjordes efter att den bil männen färdades i, en Audi, fångats av en hastighetskamera strax söder om Paris den 12 augusti. Samma bil användes senare vid attentatet i Cambrils, skriver Le Parisien.

Enligt källor till samma tidning ska männen ha tillbringat en natt på ett hotell i staden innan de återvände till Spanien.

Terrormisstänkte Mohammed Aallaa. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Skåpbilsföraren sköts ihjäl av polis

Under måndagen sköts även den misstänkte skåpbilsföraren ihjäl – Younes Abouyaaqoub. 22-åringen var jagad av polis när han hittades i regionen Altos del Subirat, väster om Barcelona.

Även Imamen som ska ha varit central i terrorcellen skyldig till terrorattacken uppges vara död enligt polis.

Younes Abouyaaqoub, som ska ha kört skåpbilen i Barcelona, sköts ihjäl av polis. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Jakten på Younes Abouyaaqoub hade högsta prioritet

22-åringen, som ursprungligen var från Marocko, boende i Spanien var den sista misstänkta personen på fri fot, tillhörande den terrorcell som tagit på sig attacken i Barcelona. Polisen misstänkte länge att han flytt till Frankrike. Därför var jakten på honom av högsta prioritet i hela Europa.

Den fjärde terrormisstänkte – Salh el Karib, 34. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

13 människor dödades när en skåpbil körde rakt in i en folkmassa på det populära promenadstråket La Ramla i Barcelona och minst 130 skadades, bland dem 17 livshotande och ytterligare 30 allvarligt. Ytterligare en person dödades i attentatet i Cambrils.